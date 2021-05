Najväčšie športovisko v Novom Meste čaká kompletná rekonštrukcia

Bratislava 4. mája (TASR) – Športovisko na Pionierskej ulici, najväčší športový areál v bratislavskom Novom Meste, čaká kompletná rekonštrukcia. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, podľa ktorého má tento športový areál najlepšie roky dávno za sebou.



"Ako to u nás v Novom Meste býva zvykom, to, ako má ihrisko vyzerať, sme si nevymysleli na úrade, ale sme o jeho podobe poctivo diskutovali s miestnymi obyvateľmi," podotýka Kusý. Milovníci športu by tam mali nájsť napríklad bežeckú dráhu, futbalové a basketbalové ihrisko, stolný tenis, korčuliarsky ovál, multifunkčné ihrisko, ale aj cvičisko pre seniorov či workoutové športovisko.



Projekt zahŕňa revitalizáciu a znovuobnovenie športových plôch, zelene a existujúceho prislúchajúceho vybavenia na Pionierskej ulici. Revitalizácia je navrhovaná ako mestský vnútroblokový priestor v duchu mestského športoviska, s čím súvisí aj výber povrchových úprav športových plôch, verejného mobiliáru, sadových úprav i celého konceptu priestoru. Obnova čaká aj pôvodné oplotenie, riešiť sa má i nový vstup do areálu.



Nové multigeneračné športovisko by malo podľa starostu slúžiť dopoludnia základnej škole, prípadne aj trom materským školám v okolí. Podvečer a počas víkendov bude prístupné verejnosti.