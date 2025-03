Najväčšie strediská na Slovensku využili ochladenie a opäť zasnežujú

Jasná/Vysoké Tatry 18. marca (TASR) - V najväčších horských strediskách na Slovensku v uplynulých dňoch nasnežilo, v Jasnej i vo Vysokých Tatrách napadlo od piatich do 15 centimetrov prírodného snehu. Na lyžiarskych svahoch zároveň využívajú ochladenie, a tak opäť naštartovali technické zasnežovanie. Hovorca prevádzkovateľov stredísk Marián Galajda informoval, že snehová nádielka i ochladenie tak zlepšili podmienky na lyžovanie.



"Aktuálne máme v Jasnej zrejme najlepšie podmienky za celú zimu a ešte ich vylepšujeme zasnežovaním na severe aj na juhu," informoval riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš. Zásoby snehu budú dôležité pre zabezpečenie prevádzky počas teplejších jarných dní a lyžovačky až do Veľkej noci.



"V Tatranskej Lomnici sa zasnežovanie sústredí predovšetkým v nižších polohách pri nástupných bodoch do strediska. Budeme zasnežovať, koľko nám ochladenie dovolí, aby sme lyžiarom pripravili kvalitnú jarnú lyžovačku," doplnil riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.



Strediská pred aktuálnym ochladením zasnežovali naposledy v druhej polovici februára. Snežné delá pritom v aktuálnej zimnej sezóne naštartovali v polovici novembra minulého roku. "Najdlhší súvislý úsek zasnežovania v Jasnej bol 16 dní a celkovo sa zasnežovalo 33 dní. Aktuálny pomer technického a prírodného snehu na zjazdovkách je 90 k desiatim a od 60 do 130 centimetrov je aktuálne množstvo snehu na zjazdovkách v Jasnej," dodal Galajda.



Viaceré menšie strediská na podhorí Tatier už zimnú sezónu ukončili. Aktuálne sa tak nelyžuje vo Vernári ani v Lopušnej doline a mimo prevádzky sú aj Ski centrum Kubašok v Spišskom Bystrom či stredisko v Levočskej doline. Naopak, lyžovať sa stále dá napríklad v Lučivnej. Dočasne nebolo v prevádzke ani stredisko v Bachledovej doline, znovu ho otvoria v piatok (21. 3.).