Najväčším problémom obce Dobrá Niva je podľa starostu kanalizácia

Dobrá Niva 25. marca (TASR) - Najväčším problémom obce Dobrá Niva v okrese Zvolen, ktorý sa týka infraštruktúry, je kanalizácia. Má ju jedna tretina domov, ďalšiu však plánujú dobudovať. TASR to povedal starosta Milan Jakubík s tým, že samospráva má projektovú dokumentáciu.



Dodal, že pre zmeny ju však treba aktualizovať. "Keď bude hotová, budeme žiadať z výziev o príspevok," pripomenul. Kanalizácia je podľa neho veľmi potrebná. Aj preto, že región Pliešovskej kotliny, kde sa nachádza aj Dobrá Niva, je veľkou zásobárňou pitnej vody pre mesto Zvolen, časť mesta Krupina, ako aj pre viacero okolitých obcí.



Dôležitá je aj stavba novej čistiarne odpadových vôd (ČOV), pretože existujúca má kapacitu len pre 600 obyvateľov. Obec má však v súčasnosti potrebu čistenia odpadových vôd už pre približne 1800 obyvateľov. "Ak sa nám podarí postaviť novú ČOV, budeme ešte potrebovať ďalších približne sedem miliónov eur na dobudovanie chýbajúcej časti kanalizačnej siete," pripomenul.



K dlhšie plánovaným investíciám obce patrí obnova kultúrnej pamiatky, ľudového domu na Mlynskej ulici. Jakubík spomenul, že by na ňu radi využili dotáciu, pretože v rozpočte na ňu v súčasnosti peniaze nie sú. "Určili sme si priority, museli sme riešiť havarijné stavy mostov i ciest," vysvetlil. Zapájať sa tak chcú do výziev, aby mohli začatú rekonštrukciu dokončiť. Je to historický dlhý dom či sedliacka usadlosť. Vo vnútri je stará chyža s pecou a klasickou architektúrou. Murovaný dom z kameňa má malé okná, komory, maštaľ, humno a záhradu. "Stavbu sme zachovali, aby ľudia videli, ako sa kedysi bývalo. Využívame ju na kultúrne podujatia, minimálne dvakrát do roka, býva v ňom aj obecná zabíjačka a ochutnávka poľovníckych špecialít," ukončil.