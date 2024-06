Najväčším problémom Želoviec je podľa starostky chýbajúca kanalizácia

Želovce 24. júna (TASR) - Najväčším problémom obce Želovce vo Veľkokrtíšskom okrese je chýbajúca čistička odpadových vôd a kanalizácia. TASR to povedala starostka Mária Rechová s tým, že je to oblasť, ktorú samospráva potrebuje prioritne riešiť.



Dodala, že približne 1200 obyvateľom, zdravotnému stredisku, strednej i základnej škole kanalizácia chýba. "Projektová dokumentácia je z roku 2009 a máme aj platné stavebné povolenie," objasnila s tým, že vlani v decembri sa zapojili do výzvy na získanie financií na jej uskutočnenie. Podľa nej to však nevyšlo. Ak však bude ďalšia možnosť, obec sa o peniaze bude opäť uchádzať.



Podotkla, že Želovce majú na vyvážanie septikov svoje auto. Odkázaní sú však na obec Obeckov a vodárne vo Veľkom Krtíši, kde odpad odovzdávajú. "Keby sa to však skončilo a neumožnia nám takto spolupracovať, nebudeme to môcť robiť," zdôraznila. Vozidlo na vývoz septikov majú približne štyri roky.



Podľa starostky je však v zlom technickom stave, kazí sa a na údržbu dávajú veľa peňazí. Za svoj súčasný vývoz tak už hľadali náhradu. "Natrafili sme však na veľmi vážny problém. Vývoz septikov zabezpečujú v rámci okresu traja oficiálni podnikatelia v tejto oblasti, cenovo by to však bolo pre obyvateľov veľmi drahé," zhrnula s tým, že sa tak budú snažiť túto službu pre svojich občanov poskytovať. "Sme si vedomí, že nejde o ziskovú činnosť, snažíme sa však aspoň o to, aby sme neboli stratoví," spomenula s tým, že o septiky sa tak naďalej v Želovciach starajú sami.