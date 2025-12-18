< sekcia Regióny
Najväčšiu obsadenosť ubytovaní na Liptove majú Silvestrovské pobyty
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. decembra (TASR) - Najväčšiu obsadenosť ubytovaní počas sviatkov majú na Liptove Silvestrovské pobyty na prelome rokov. Ako pre TASR uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, ubytovacie zariadenia v regióne bývajú počas Vianoc vyťažené na 50 percent a top zariadenia až na 70 percent.
„Silvestrovské pobyty neznamenajú ubytovanie len na jednu noc. Top termín pre nás na Liptove začína už nástupmi od 26. či 27. decembra,“ uviedla Šarafínová s tým, že kapacity na Silvestra sa nájdu ešte v menších ubytovacích zariadeniach, ale top prevádzky sú už takmer vypredané.
O pobyty zahŕňajúce Štedrý deň je u dovolenkárov tiež stále vyšší záujem. „Veľakrát sa tak najkrajšie sviatky v roku dajú zvládnuť s oveľa menšou dávkou stresu, keďže podstatnú časť príprav zabezpečia jednotlivé ubytovacie zariadenia - od výzdoby, cez gastro až po atraktívny program,“ priblížila Šarafínová.
Na Liptove tvoria Slováci približne polovicu návštevníkov, druhá polovica sú zahraniční a zo zahraničných hostí tvoria najväčší podiel Poliaci. V top strediskách dokonca tvoria zahraniční návštevníci až 70 percent celkovej obsadenosti počas sviatkov.
Počas zimnej sezóny prináša pre návštevníkov mesto Liptovský Mikuláš projekt Zaži zimné mesto, ktorý ponúka počas zimných večerov program pre rodiny s deťmi a novú svetelnú výzdobu. „Navyše už od piatku 26. decembra bude zabezpečovať pohodlnú dopravu z Jasnej do centra mesta a späť bezplatný skibus,“ dodala Šarafínová.