Najväčšou investičnou akciou Sabinova bude v tomto roku obnova hradieb

Sabinov 12. januára (TASR) – Najväčšou investičnou akciou mesta Sabinov v tomto roku bude obnova stredovekých mestských hradieb vrátane siedmich bášt za približne 850.000 eur. Financie na ich obnovu mesto získalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničného poľsko-slovenského projektu s poľským mestom Muszyna.



"Na pôde mestského úradu sa konala medzinárodná konferencia, kde prišli aj partneri z Muszyny, lebo s nimi robíme spoločne tento projekt za necelých 2,6 milióna eur. My máme 850.000 eur a zvyšok majú Poliaci. Oni idú obnovovať svoj starý hrad, kde chcú mať galériu," uviedol pre TASR primátor Sabinova Michal Repaský.



Projekt by mal byť podľa jeho slov zrealizovaný do konca júna 2021. "Takzvané mäkké aktivity už začali. V rámci Dní Sabinova by sa mali pod hradbami uskutočniť projekty týkajúce sa života v stredoveku. Takisto sa budú realizovať aj v Muszyne," vysvetlil primátor.



Ďalším projektom, ktorý chce radnica zrealizovať v tomto roku, je revitalizácia vnútrosídliskového priestoru na ulici Komenského.



"Chceme sa tiež pustiť do revitalizácie záhrady pri evanjelickom kostole. Máme na to 80.000 eur z regionálneho príspevku. Chceme tam nainštalovať pódium so zastrešením, aby sa tam počas Dní Sabinova a sabinovského jarmoku konali vystúpenia. Bude to druhé pódium. Chceme tam tiež organizovať letný filmový festival," vysvetlil Repaský.



Na rekonštrukciu futbalovej tribúny a šatní mesto získalo v rámci výjazdového rokovania vlády 130.000 eur a 40.000 eur z Výzvy pre región od Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



"Ďalej by sme chceli zriadiť pobočku Krajského múzea v Prešove v budove piaristického lýcea. Dohodli sme sa na tom s predsedom PSK počas výjazdového rokovania. Kraj zaplatí jedno pracovné miesto, druhé mesto a budeme tiež znášať režijné náklady," doplnil Repaský.