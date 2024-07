Najviac bocianov na Slovensku je v Prešovskom a Košickom kraji

Prešov 21. júla (TASR) - V Prešovskom a Košickom kraji je najviac bocianov v rámci Slovenska. V týchto dňoch dochádza k vyvádzaniu mláďat, keď opúšťajú hniezda. Môže sa stať, že z nich niekedy vypadnú. Ak je bocian zranený, je potrebné kontaktovať ochranárov.



"Veľkostne už sú ako dospelé bociany, akurát ešte nemajú také zručnosti v lietaní ako dospelé bociany. Prvé lety im nie vždy vyjdú, môžu niekde zosadnúť alebo aj spadnúť. Ak sa takéto neskúsené mláďa dostane na zem, nemá dostatok síl a nevie sa dostať naspäť do hniezda, vtedy je potrebné, aby ho ľudia sledovali. Pokiaľ nemajú zranenie, tak stačí, aby si oddýchli, niekedy ich rodičia nájdu, dokŕmia," povedala pre TASR Marta Hrešová zo Štátnej ochrany prírody SR - Regionálneho centra ochrany prírody (RCOP) Prešov.



Ak má bocian viditeľné zranenie, ako napríklad zvesené krídlo alebo sa nepostaví na jednu nohu, je potrebné kontaktovať pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, podľa územnej pôsobnosti v danom regióne. S bocianom by ľudia nemali manipulovať. Ak je však na ceste a hrozí zrážka s autom, tak je potrebné ho dať mimo.



Podľa Hrešovej ak majú bociany tri - štyri mláďatá v hniezde, tak pre dva dospelé bociany a mláďatá tam už nie je miesto. "Vytvárajú si takzvané hravé hniezda v blízkosti pôvodného. Nanosia konáre na stĺp a na noc tam chodia odpočívať," vysvetlila.



"Na východe Slovenska to vnímame tak, že v každej dedine je minimálne jedno bocianie hniezdo, ale rozšírenie bocianov na Slovensku je nerovnomerné. Najviac bocianích hniezd je na východnom Slovensku, na Východoslovenskej nížine alebo Východoslovenskej rovine. Čím ďalej na západ je klesajúci trend početnosti bocianov a bocianích hniezd. Asi im vyhovujú rovinaté alebo mierne zvlnené pahorkatinné podmienky a dostatok potravy," doplnila Hrešová.



V minulom roku bolo podľa jej slov na Slovensku približne 1400 obsadených hniezd. "Zhruba 39 percent všetkých hniezd pripadá na Prešovský kraj a hneď v tesnom závese je Košický kraj, kde ich je približne 28 percent," dodala Hrešová s tým, že na Slovensku je v súčasnosti viac ako 3000 bocianov.