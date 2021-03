Najviac hlásení o zemetrasení pri Viedni zaevidovali z Bratislavy

Bratislava 31. marca (TASR) - V súvislosti s utorkovým (30. 3.) zemetrasením eviduje Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) zatiaľ 65 hlásení od ľudí. Drvivá väčšina je z Bratislavy, otrasy však zaznamenali aj v Rovinke, Dunajskej Lužnej, Šamoríne, Pezinku či v Modre. Pre TASR to uviedol Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi SAV.



"Ľudia popísali otrasy ako slabé hojdanie, chvenie. Niektorí ešte uviedli, že ľahké predmety sa triasli a vo vitrínach štrngal porcelán," priblížil Csicsay. Najviac cítili zemetrasenie v Bratislave, a to najmä na vyšších poschodiach bytoviek.



K zemetraseniu došlo v utorok večer v oblasti južne od rakúskej metropoly Viedeň. Zaznamenala ho aj národná sieť seizmických staníc. Verejnosť môže v prípade, že zaznamenala zemetrasenie, vyplniť makroseizmický dotazník na webe zemetrasenia.sk.



Epicentrum zemetrasenia s magnitúdou 4,7 o 18.25 h sa nachádzalo pri meste Neunkirchen, oznámil to rakúsky Centrálny úrad pre meteorológiu a geodynamiku. Zemetrasenie výrazne pocítili aj v spolkovej krajine Burgenland, vo Viedni i v dolnorakúskej metropole St. Pölten.