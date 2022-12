Najviac návštevníkov chodí na vianočné trhy vo štvrtok až nedeľu

Bratislava 11. decembra (TASR) - Bratislavské vianočné trhy navštevuje najviac ľudí vo štvrtok až nedeľu. Väčšina z nich, 65 percent, pochádza priamo z Bratislavy. Pre TASR to priblížila Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).



"Účasť je však konštantne vysoká aj počas bežných dní," podotkla s tým, že úspešne dopadlo aj otvorenie Vianočného hlavného trhu, keď bolo námestie plné ľudí. Počas najnavštevovanejších dní sa koná i kultúrny program na Františkánskom námestí. "Vo štvrtky sú to živé čítania, ktoré sú prekladané do posunkového jazyka, piatky a soboty koncerty, nedeľný program patrí rodinám s deťmi," doplnila.



Na trhoch je zastúpený aj neziskový sektor a organizátori kladú dôraz napríklad na čistotu či ekológiu. "Samozrejmosťou sú vratné poháre a dôsledné triedenie odpadu. Na trhu máme tiež rozmiestnené nádoby na zber cigaretových ohorkov, ktoré poputujú na recykláciu," priblížila Lehocká. Oceňujú to podľa nej aj návštevníci.



Väčšina z nich podľa jej slov uviedla, že Vianočný hlavný trh navštevujú opakovane. "Ako hlavný dôvod svojej návštevy uvádzajú jedlo a nápoje, atmosféru a stretnutia s blízkymi," doplnila Lehocká. Dobré ohlasy od stánkarov aj návštevníkov sú podľa nej na špeciálne vianočné playlisty, ktoré trh sprevádzajú.