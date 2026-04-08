Najviac Petržalčanov je nespokojných s parkovaním, ale aj s cestami
Stav zelene trápi 10,5 percenta opýtaných.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky sú najviac nespokojní s parkovaním, ako problém ho vníma každý druhý Petržalčan (50,2 percenta). Takmer každý piaty je nespokojný so stavom ciest a chodníkov (21,6 percenta) a stav zelene trápi 10,5 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala vypracovať mestská časť na vzorke 1000 respondentov. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Zlepšenie by obyvatelia uvítali aj v oblasti čistoty sídliska, v doprave vrátane mestskej hromadnej dopravy (MHD) či v zlom stave terás. V neposlednom rade vidia problémy aj v dokončovacích prácach a s tým spojenými problémami v rámci projektu novej električkovej trate vrátane nedostavaného mosta na Kutlíkovej ulici.
Naopak, najviac je ich spokojných s uvedením električky do prevádzky (35,7 percenta), s prírodou a zeleňou (15,7 percenta), dopravou (14,2 percenta) či opravou ciest a chodníkov (13,8 percenta). Spokojnosť vyjadrili Petržalčania aj s klziskami a športoviskami, čistotou, údržbou zelene a lavičiek či kosením a odstraňovaním lístia. „Zhruba sedem percent chváli úpravu okolia Veľkého Draždiaka či transparentné verejné obstarávanie,“ podotkla Halašková.
Prieskum tiež ukázal, že najviac peňazí by sa malo investovať do opráv a kvality miestnych ciest a parkovacích kapacít, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene, športovísk a detských ihrísk či do bezpečnosti a vymáhania platných pravidiel. Pod 15 percent opýtaných by dalo „finančnú injekciu“ do základných a materských škôl, do kultúrnych zariadení a podujatí či do nájomného bývania.
„Súboj“ parkovacích politík na území mestskej časti skončil remízou - k Petržalskému parkovaciemu systému (PPS) sa priklonilo 23,9 percenta opýtaných a k Bratislavskému parkovaciemu asistentovi (PAAS) 23,6 percenta. Úplne iný parkovací systém s novými pravidlami si vie predstaviť 20,2 percenta opýtaných.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že električková radiála zožala chválu aj kritiku. Priebeh výstavby zhodnotilo pozitívne 59,7 percenta, pričom 62,3 percenta považuje dočasné dopravné obmedzenia a znížený komfort za primerané. Enormný nárast ceny projektu, ktorého náklady ešte nie sú konečné, vníma za neprijateľné 62,7 percenta.
Zmeny v MHD a snaha o zvyšovanie kvality zo strany dopravného podniku vníma pozitívne 59,7 percenta opýtaných. Na druhej strane opakované zvyšovanie cestovného považuje za neprimerané 53,5 percenta.
Prvý zo série prieskumov realizovala agentúra AKO od 24. februára do 8. marca na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke.
