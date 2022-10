Najviac poslancov BSK bude mať koalícia SaS, PS a Team Bratislava

Bratislava 30. októbra (TASR) – Koalícia SaS, PS a Team Bratislava, za ktorú v spojených voľbách kandidoval aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, získala v krajskom zastupiteľstve 27 kresiel. Druhou najúspešnejšou skupinou boli nezávislí kandidáti, ktorých bude v zastupiteľstve sedieť 13. Zvyšok tvoria poslanci zo šiestich strán. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb.



Za SaS, PS a Team Bratislava sa do krajského zastupiteľstva dostala Petra Hitková, Martin Barto, Martin Winkler, Monika Ďurajková, Ján Buocik, Jakub Vallo a Marek Machata. Taktiež Alžbeta Ožvaldová, Martin Kuklovský, Jakub Mrva, Lenka Antalová Plavuchová, Peter Pilinský, Simona Petrík, Martin Vician a Jozef Tittel. Rovnako aj Peter Cmorej, Michal Sabo, Lucia Plaváková, Jozef Uhler, Oskar Dvořák, Milan Polešenský, Robert Kočkovský, Michal Rakús, Oliver Solga, Vladimíra Vydrová, Mária Kisková a Juraj Jánošík.



Medzi nezávislými kandidátmi sú Zuzana Schwartzová, Soňa Svoreňová, Tomáš Korček, Ján Hrčka, Juraj Říha, Lucia Vidanová, Peter Tydlitát, Jakub Badrna, Peter Švaral, Roman Mács, Juraj Petrakovič, Dušan Badinský a Monika Beňová Makkiová.



Ďalší kandidáti, ktorí sa dostali do krajského zastupiteľstva, zastupujú šesť rôznych politických strán. Stranu obcí a miest – SOM Slovensko bude zastupovať Martin Zaťovič, Juraj Štekláč, Tomáš Husár, Jozef Krúpa, Martin Smeja a Jozef Savkuliak. Strana Starostovia a nezávislí kandidáti bude mať dvoch poslancov, a to Danu Čahojovú a Máriu Hudákovú. Rovnako dvoch poslancov má aj Tím Ružinov, sú nimi Martin Chren a Martin Patoprstý.



Za Dobrú voľbu a Umiernených bude sedieť v krajskom parlamente Rudolf Kusý. Hlas-SD bude reprezentovať Štefan Gašparovič. Za Alianciu sa do zastupiteľstva dostala Tünde Neszméri.