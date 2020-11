Najviac priestupkov evidovala bratislavská polícia na Páričkovej ulici

Bratislava 16. novembra (TASR) – Bratislavskí mestskí policajti zaznamenali od januára do septembra v rámci hlavného mesta najviac priestupkov (2675) na Páričkovej ulici v bratislavskom Ružinove. Väčšina (2669) sa týkala bezpečnosti cestnej premávky. Na druhom mieste je Námestie SNP s 1298 priestupkami, z nich 903 sa tiež týkalo dopravy. Vyplýva to z mapy bezpečnosti zverejnenej na transparentnom mestskom portáli opendata.bratislava.sk.



Najviac zásahov bratislavskej mestskej polície pri priestupkoch, ktoré sa netýkali dopravy, je zaznamenaných v centre mesta. Okrem Námestia SNP (395) tiež na priľahlom Námestí Nežnej revolúcie (196) a na Kollárovom námestí (171). "Dáta o dopravných aj iných priestupkoch v našom meste zverejňujeme na transparentnom portáli už dlhšie. Súčasná aplikácia odzrkadlí na mape napríklad aj to, kde najčastejšie zasahujú mestskí policajti," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Mapu bezpečnosti spracovali na magistráte pracovníci oddelenia dátovej politiky a analýz. Aplikácia zobrazuje počet priestupkov na území mesta Bratislava podľa ulíc, kde bol daný priestupok spáchaný. Po kliknutí na vybranú ulicu sa zobrazí počet zaznamenaných priestupkov rozdelených na prehrešky v oblasti bezpečnosti dopravy či v iných oblastiach.



Návštevník webu si môže pozrieť počet priestupkov na konkrétnej ulici, alebo si vyfiltrovať oblasti s najčastejšími zásahmi mestskej polície. Údaje sú spracované za január až september 2020. "Tvorbou vlastných mapových aplikácií sme sa priblížili k otvoreným mestám ako Sydney, Londýn, Viedeň či Praha, kde tiež samosprávy takéto aplikácie vytvárajú a poskytujú ich voľne verejnosti," poznamenal Vallo.