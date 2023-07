Najviac stupňov povodňovej aktivity je hlásených v Prešovskom kraji

Bratislava 24. júla (TASR) - Najviac stupňov povodňovej aktivity je v pondelok hlásených v Prešovskom kraji, a to najmä v okresoch Svidník a Bardejov. V okrese Svidník sú stupne povodňovej aktivity vyhlásené v 14 obciach a v okrese Bardejov v 18. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Na pondelok platí výstraha prvého stupňa pred búrkami od 15.00 do stredy (26. 7.) 22.00 h pred búrkami na celom území Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav zároveň vydal aj výstrahu druhého stupňa pred búrkami od 17.00 do polnoci pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj, takmer celý Trenčiansky kraj a pre okres Žarnovica.



"Vzhľadom na vývoj počasia očakávame na tokoch ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie malých tokov a suchých korýt," uviedlo ministerstvo. Môže podľa neho dôjsť napríklad k stekaniu vody zo svahov, zosuv svahov, zatopeniu pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov či podmytiu cesty.



Na celom území SR je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 50 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 70 do 110 kilometrov za hodinu a s krúpami aj s priemerom nad dva centimetre, poukázalo MV. "Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles vodných hladín, na miestach s búrkovou činnosťou možnosť prechodného vzostupu, hlavne na malých tokoch," skonštatoval rezort.