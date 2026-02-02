< sekcia Regióny
Najviac výjazdov hasičov bolo v roku 2025 v Košickom kraji
Hasičská technika najazdila v roku 2025 spolu takmer 1,4 milióna kilometrov.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Najviac výjazdov mali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v minulom roku v Košickom kraji. Bolo ich 6305. Naopak najmenej ich vykonali hasiči Trenčianskeho kraja - 3170. Vyplýva to z Rozboru zásahovej činnosti HaZZ za rok 2025. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Lívia Výrostko.
„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v rámci výjazdovej činnosti likvidovali požiare (29 percent), poskytovali technickú pomoc (36 percent) a odstraňovali následky dopravných nehôd (25 percent),“ uviedli hasiči v rozbore.
Hasičská technika najazdila v roku 2025 spolu takmer 1,4 milióna kilometrov. Najviac to bolo v Banskobystrickom kraji, skoro 234.000 kilometrov.
