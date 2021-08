Najviac zaočkovaných v Košickom kraji je v Malom Kamenci a Vyšnom Čaji

Košice 18. augusta (TASR) – Najvyššia zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 v Košickom samosprávnom kraji (KSK) je v obciach Malý Kamenec a Vyšný Čaj, kde sa pre vakcínu rozhodlo 60 percent obyvateľov. Štatisticky najmenej ľudí sa doposiaľ nechalo zaočkovať v obci Richnava, a to sedem percent. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že očkovací autobus je v teréne aj tento týždeň.



"Spomedzi samosprávnych krajov patrí Košický kraj medzi tie s najnižšou mierou zaočkovanosti, a to na úrovni 36 percent. Najviac zaočkovaných je v rámci kraja v okrese Košice, a to 44 percent, najmenej ľudí, ktorí sa rozhodli pre vakcínu, je v okrese Gelnica, kde je zaočkovaných 28 percent východniarov," uvádza KSK. Pripomína, že primátori i starostovia môžu naďalej žiadať o príchod výjazdovej očkovacej služby.



Očkovací autobus KSK bol od začiatku týždňa pred nákupnými centrami v Rožňave a v Trebišove. V stredu je v Kráľovskom Chlmci a v nasledujúcich dňoch sa presunie do Košíc, Michaloviec a Gelnice. V nákupnom centre v Spišskej Novej Vsi bude výjazdová očkovacia jednotka v piatok a v sobotu (20. – 21. 8.). V nedeľu (22. 8.) sa na počkanie budú môcť zaočkovať aj športoví nadšenci pred Crow Arenou v Košiciach. Zdravotníci v očkovacom autobuse podávajú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson aj bez registrácie vopred.



Čo sa týka veľkokapacitných očkovacích centier (VOC), v aktuálnom týždni očkovali v Spišskej Novej Vsi a v nedeľu bude otvorené VOC v Košiciach aj v Michalovciach.



Od spustenia vakcinácie podal KSK spolu okolo 254.000 vakcín, v rámci výjazdovej očkovacej služby ich bolo okolo 35.000.