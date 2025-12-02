< sekcia Regióny
Najvýraznejšia lavínová situácia pretrváva v Nízkych Tatrách
V Malej a Veľkej Fatre platí prvý stupeň lavínového nebezpečenstva, keďže za posledné dni nepribudol v pohoriach nový sneh a situácia sa postupne stabilizuje.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 2. decembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v utorok v Tatrách a Nízkych Tatrách nad pásmom lesa. Najvýraznejšia lavínová situácia pretrváva v Nízkych Tatrách, kde sa nachádza od 60 do 100 centimetrov snehu. Vo Vysokých a Západných Tatrách dosahuje výška snehovej pokrývky 30 až 60 centimetrov. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Nebezpečné môžu byť miesta, kde sa prudko mení sklon svahu, v úzkych muldách, žľaboch a pod skalnými stenami. V severnom sektore stále pretrváva prachový charakter snehu, ktorý leží na staršom tvrdom podklade. Veľký pozor treba dať na miesta, kde sa prachový povrch mení na vetrom nafúkanú dosku,“ upozornilo SLP.
V Malej a Veľkej Fatre platí prvý stupeň lavínového nebezpečenstva, keďže za posledné dni nepribudol v pohoriach nový sneh a situácia sa postupne stabilizuje. Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa nachádzajú tvrdé nafúkané dosky. Nebezpečné sú hlavne hladké trávnaté svahy a veľmi strmé svahy.