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Najvyšší počet rómskych obyvateľov majú Jarovnice, Luník IX a Trebišov
Obce s najvyšším podielom Rómov sa nachádzajú v regiónoch Spiš, Šariš, Gemer a Malohont.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Samosprávami s najvyšším počtom rómskych obyvateľov sú Jarovnice (približne 7700), Luník IX (7600) a mesto Trebišov (7000). Samosprávami s najvyšším podielom rómskych obyvateľov sú Lomnička (100 percent), Luník IX (99,9 percenta) a Jurské (99 percent). Obce s najvyšším podielom Rómov sa nachádzajú v regiónoch Spiš, Šariš, Gemer a Malohont. Vyplýva to zo zistení Sociografického mapovania rómskych komunít (SMARK) 2025, ktorého kľúčové zistenia prezentuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) na sociálnej sieti.
Mapovanie sa týkalo 851 obcí a 1142 rómskych lokalít nachádzajúcich sa v týchto obciach. Do zoznamu boli zaradené obce, v ktorých žije minimálne 30 percent Rómov a lokality, respektíve ucelené časti na území obce, kde žije minimálne 30 Rómov. „Na základe online zberu údajov a kvalifikovaných odhadov žije v týchto obciach a lokalitách približne 452.000 obyvateľov s trvalým pobytom, respektíve 459.000 obyvteľov so súčasným pobytom, ktorých okolie vníma ako Rómov,“ uvádza ÚSVRK.
V porovnaní s rokom 2019 a zisteniami Atlasu rómskych komunít sa počet všetkých mapovaných obcí v SMARK 2025 zvýšil o 26, počet lokalít o 90. „Celkový počet rómskych obyvateľov v obciach a lokalitách sa zvýšil o vyše 40.000, zo 417.000 na približne 459.000, ak berieme do úvahy ich súčasný, respektíve reálny pobyt,“ vysvetľujú predkladatelia štúdie.
Podobný nárast počtu obyvateľov možno vidieť aj v prípade obcí a lokalít, ktoré boli súčasťou oboch mapovaní v roku 2019 a 2025. „V týchto 798 obciach a 1027 lokalitách sa počet rómskych obyvateľov zvýšil o viac ako deväť percent, zo 411.000 na približne 450.000,“ spresňuje úrad splnomocnenca.
Medzi kľúčové zistenia SMARK 2025 patrí aj to, že kým v lokalitách mimo obce a na okraji obce býva v jednom obydlí (teda v byte, rodinnom dome či chatrči) v priemere sedem ľudí, v obydliach vo vnútri obce je to približne päť ľudí. „Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) pritom v celoslovenskom priemere pripadá na jedno obydlie 2,44 obyvateľa,“ dodáva ÚSVRK.
Najčastejší typ obydlia v rómskej lokalite je podľa najnovšieho mapovania skolaudovaný rodinný dom, ktorý prevláda v 46 percentách, chatrč je najčastejšou formou bývania v 12 percentách lokalít. „Chatrče prevládajú najmä v lokalitách mimo obce, ktoré majú nízku dostupnosť technickej infraštruktúry,“ dodáva úrad rómskeho splnomocnenca.
Všetky kľúčové zistenia možno nájsť na profile ÚSVRK na sociálnej sieti, hĺbkovú analýzu z mapovania plánuje úrad zverejniť v priebehu najbližších mesiacov.
Mapovanie sa týkalo 851 obcí a 1142 rómskych lokalít nachádzajúcich sa v týchto obciach. Do zoznamu boli zaradené obce, v ktorých žije minimálne 30 percent Rómov a lokality, respektíve ucelené časti na území obce, kde žije minimálne 30 Rómov. „Na základe online zberu údajov a kvalifikovaných odhadov žije v týchto obciach a lokalitách približne 452.000 obyvateľov s trvalým pobytom, respektíve 459.000 obyvteľov so súčasným pobytom, ktorých okolie vníma ako Rómov,“ uvádza ÚSVRK.
V porovnaní s rokom 2019 a zisteniami Atlasu rómskych komunít sa počet všetkých mapovaných obcí v SMARK 2025 zvýšil o 26, počet lokalít o 90. „Celkový počet rómskych obyvateľov v obciach a lokalitách sa zvýšil o vyše 40.000, zo 417.000 na približne 459.000, ak berieme do úvahy ich súčasný, respektíve reálny pobyt,“ vysvetľujú predkladatelia štúdie.
Podobný nárast počtu obyvateľov možno vidieť aj v prípade obcí a lokalít, ktoré boli súčasťou oboch mapovaní v roku 2019 a 2025. „V týchto 798 obciach a 1027 lokalitách sa počet rómskych obyvateľov zvýšil o viac ako deväť percent, zo 411.000 na približne 450.000,“ spresňuje úrad splnomocnenca.
Medzi kľúčové zistenia SMARK 2025 patrí aj to, že kým v lokalitách mimo obce a na okraji obce býva v jednom obydlí (teda v byte, rodinnom dome či chatrči) v priemere sedem ľudí, v obydliach vo vnútri obce je to približne päť ľudí. „Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) pritom v celoslovenskom priemere pripadá na jedno obydlie 2,44 obyvateľa,“ dodáva ÚSVRK.
Najčastejší typ obydlia v rómskej lokalite je podľa najnovšieho mapovania skolaudovaný rodinný dom, ktorý prevláda v 46 percentách, chatrč je najčastejšou formou bývania v 12 percentách lokalít. „Chatrče prevládajú najmä v lokalitách mimo obce, ktoré majú nízku dostupnosť technickej infraštruktúry,“ dodáva úrad rómskeho splnomocnenca.
Všetky kľúčové zistenia možno nájsť na profile ÚSVRK na sociálnej sieti, hĺbkovú analýzu z mapovania plánuje úrad zverejniť v priebehu najbližších mesiacov.