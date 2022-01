Najvyšší podiel seniorov v Trnavskom kraji má okres Piešťany

Trnava 29. januára (TASR) - V Trnavskom kraji žije z celkových 566.008 obyvateľov 99.412 ľudí (17,56 percenta) v poproduktívnom veku nad 65 rokov. Je to zhruba rovnaký podiel ako je celoslovenských priemer 17,05 percenta. Vyplýva to z informácií Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SOBD) 2021, výsledky ktorého zverejnil Štatistický úrad SR.



Nad percentuálnym priemerom SR sa nachádza okres Piešťany, kde je podiel seniorov 20,32 percenta, čo je 12.806 ľudí vo veku nad 65 rokov. V kúpeľnom meste Piešťany to je 24,19 percenta obyvateľov, spolu 6696 z celkového počtu 27.681 Piešťancov.



Ostatné okresy Trnavského kraja sa pohybujú na úrovni okolo 17 percent, najnižší podiel týchto obyvateľov, 16,42 percenta, má okres Dunajská Streda, čo je spolu 20.472 ľudí. Početne je najviac seniorov, 23.147, v okrese Trnava. V krajskom meste Trnava podiel seniorov predstavuje 18,85 percenta, čo je 12.027 z celkových 63.803 obyvateľov.



Úplne najnižší podiel seniorov má obec Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda, 5,46 percenta, čo je 135 osôb pri celkovom počte 2242 ľudí. Najvyšší, 26,52-percentný podiel na obyvateľstve majú v Tekoľdanoch v okrese Hlohovec, obec má však iba 132 obyvateľov a seniorov je 35.