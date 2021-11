Najvyšší správny súd bude sídliť v bratislavskom Ružinove

Bratislava 30. novembra (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR sa presťahuje do nového sídla. Najbližšie roky bude sídliť v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to v projekte Rozadol Office, ktorý sa nachádza na Trenčianskej 56/A. Uviedol to hovorca NSS SR Michal Hajtol.



Súd by mal začať so sťahovaním do nových nájomných priestorov v januári. Súčasťou nového sídla budú okrem pracovísk zamestnancov aj tri pojednávacie miestnosti.



"Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR si budovu prenajme od spoločnosti TAM Properties III., a.s.," spresnil hovorca. V súčasnosti sídli NSS SR v budove na Župnom námestí v bratislavskom Starom Meste.



NSS SR bude za kancelárske, skladové priestory a parkovacie miesta mesačne platiť 45.661,16 eura vrátane DPH. Vyplýva to zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov zverejneného v Centrálnom registri zmlúv. NSS uzavrel so spoločnosťou zmluvu v celkovej výške 3.870.063 eura.