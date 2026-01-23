< sekcia Regióny
NSS potvrdil v Kežmarku platnosť zmeny katastra z roku 2018
Spor o katastrálne územie medzi Ľubicou a Kežmarkom sa týka časti sídliska, ktoré postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku.
Autor TASR
Kežmarok 23. januára (TASR) - V spore o posúvaní katastrálnej hranice medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica sa definitívne rozhodlo v prospech obyvateľov. Tvrdí to primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý informoval, že Najvyšší správny súd (NSS) SR potvrdil platnosť zmeny katastrálneho územia z roku 2018, kedy predmetná lokalita prešla pod kataster mesta. Starostu Ľubice Jána Kapolku rozhodnutie prekvapilo a v tejto súvislosti zvažujú ďalšie právne kroky. Spor medzi oboma samosprávami o hranicu katastra trvá už 34 rokov.
NSS podľa Ferenčáka rozsudkom zo 17. decembra 2025 jednoznačne potvrdil, že mesto postupovalo v otázke katastrálnej hranice zákonne a správne. Súd zrušil rozhodnutie Správneho súdu v Košiciach z marca 2025, ktorým bola spochybnená zmena katastrálnej hranice spred ôsmich rokov a potvrdil, že bola vykonaná v súlade s platnou právnou úpravou. Mestu Kežmarok bolo doručené rozhodnutie NSS, ktoré potvrdilo, že zmena katastrálnej hranice je opätovne platná a Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor je povinný vrátiť hranicu katastrálnych území do stavu, ktorý platil v rokoch 2018 až 2025. Ferenčák dodal, že NSS sa v rozsudku plne stotožnil s argumentmi mesta a potvrdil, že kežmarská samospráva od začiatku postupovala v súlade so zákonom.
Najnovší rozsudok podľa primátora potvrdzuje, že otázky územnej príslušnosti a občianskych práv nemožno riešiť necitlivo a unáhlene bez rešpektovania vôle dotknutých obyvateľov. Dodal, že Správny súd v Košiciach bude vo veci rozhodovať opätovne, avšak je viazaný právnym názorom NSS, pričom proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný. Mesto zároveň v tejto súvislosti požiadalo Ministerstvo vnútra SR o zrušenie predchádzajúcich usmernení týkajúcich sa zmeny trvalého pobytu obyvateľov sporného územia.
„Rozsudok NSS nás prekvapil. Naši právni zástupcovia sa ním budú podrobne zaoberať a budeme zvažovať všetky právne kroky smerujúce k tomu, aby sme dosiahli spravodlivé vyriešenie tohto sporu,“ reagoval Kapolka. Rozsudok nevníma ako spravodlivý, keďže časť územia obce bola podľa neho odobratá bez ich vedomia a súhlasu, a bez poskytnutia akejkoľvek kompenzácie, či už zo strany mesta Kežmarok alebo zo strany štátu. „Hoci NSS konštatuje, že uznesenie vlády SR z 31. 5. 2005, na základe ktorého bol vykonaný zápis zmeny hranice v katastri nehnuteľností v roku 2018, predstavovalo v právnom poriadku, ako aj v samotnej verejnej správe určitú anomáliu, predsa ho vo svojom rozhodnutí uznalo za taký dôležitý právny akt, ktorý v konečnom dôsledku tento spor zatiaľ rozhodol v prospech mesta Kežmarok,“ podotkol starosta.
Spor o katastrálne územie medzi Ľubicou a Kežmarkom sa týka časti sídliska, ktoré postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a mala nasledovať dohoda o usporiadaní územia, tá však nevznikla. K posunu katastrálnej hranice došlo koncom mája 2018. Správny súd v Košiciach v marci 2025 tieto zmeny zrušil, čím rozhodol v prospech obce. Okresný úrad Kežmarok tak na základe uvedeného rozsudku posunul v lete 2025 hranicu na pôvodný stav, čo zasiahlo približne 3200 obyvateľov sídliska. Ich trvalý pobyt je síce v Kežmarku, no po zmene katastra patrili pod Ľubicu.
