Týmto obciam Bratislavského kraja najviac hrozia povrchové záplavy

Bratislava 13. júna (TASR) - Najvyšší stupeň zraniteľnosti na povrchové záplavy má 19 obcí Bratislavského kraja. Ide o Pezinok, Modru, Stupavu, Rohožník, Malacky, Šenkvice, Senec, Budmerice, Lozorno, Plavecký Štvrtok, Plavecké Podhradie, Závod, Jablonové, Píla, Svätý Jur, Pernek, Malinovo, bratislavské Staré Mesto a Ružinov. Vyplýva to z Adaptačného plánu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na zmenu klímy.



Najvyšší stupeň zraniteľnosti na riečne záplavy majú podľa plánu Doľany, Malacky, Stupava, Častá a mestská časť Bratislava-Rača.



Bratislavský kraj preto odporúča uplatňovať niekoľko opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Vytvárať by sa mali protizáplavové hrádze a bariéry, mal by sa zvýšiť alebo usmerniť odtok a zvýšiť zadržiavacia schopnosť územia prostredníctvom hydrotechnických opatrení. Obce by sa mali chrániť aj pred zosuvmi pôdy.