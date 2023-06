Tieto obce Bratislavského kraja sú najzraniteľnejšie na horúčavy

Bratislava 6. júna (TASR) - Najvyšší stupeň zraniteľnosti na vlny horúčav má 25 obcí Bratislavského kraja. Ide o Ivanku pri Dunaji, Dunajskú Lužnú, Malinovo, Tomášov, Miloslavov, Zálesie, Malacky, Rovinku, Zohor, Stupavu, Bernolákovo, Most pri Bratislave, Senec, Novú Dedinku, Veľké Leváre, Hamuliakovo, Veľký Biel, Vysokú pri Morave, Hrubú Boršu, Chorvátsky Grob, Pezinok, Kaplnu, bratislavské Staré Mesto, Ružinov a Petržalku. Vyplýva to z Adaptačného plánu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na zmenu klímy.



Bratislavský kraj preto odporúča uplatňovať niekoľko opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Ide o ochladzovanie územia cirkuláciou vzduchu medzi urbanizovaným a prírodným prostredím, zabránenie absorpcie a následného uvoľňovania tepla zo spevnených povrchov do okolia.



V pláne odporúča znižovať efekt mestského tepelného ostrova zelenou a modrou infraštruktúrou. Taktiež znižovať citlivosť budov na vlny horúčav, zabezpečiť ochladzovacie priestory pre verejnosť a prispôsobiť horúčavám mestskú hromadnú dopravu.