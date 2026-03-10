< sekcia Regióny
Najvyšší súd a Najvyšší správny súd: Zverejnia súťaž na obnovu sídla
Kancelária NS SR zrušila minulý rok v lete architektonickú súťaž na obnovu budovy Najvyššieho súdu SR.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Architektonická súťaž na obnovu budovy pre Najvyšší súd (NS) SR a Najvyšší správny súd (NSS) SR na Župnom námestí v Bratislave by mala byť zverejnená v najbližších týždňoch. Pre TASR to potvrdili zo sekretariátu NS SR. Spresnili, že Kancelária NS SR v spolupráci s Kanceláriou NSS SR aktuálne pripravuje podklady na nové zadanie architektonickej súťaže na obnovu budovy, ktorá má slúžiť ako sídlo dvoch vrcholných súdnych inštitúcií.
„Potreba riešenia vyplýva aj zo skutočnosti, že oba súdy dnes pôsobia v prenajatých a na viacerých miestach rozptýlených priestoroch, čo z dlhodobého hľadiska nepredstavuje optimálne zázemie pre výkon ich agendy,“ pripomenuli z NS.
Kancelária NS SR zrušila minulý rok v lete architektonickú súťaž na obnovu budovy Najvyššieho súdu SR. Urobila tak z dôvodu zmeny zadania súťaže, teda preto, že NS a NSS sa rozhodli, že chcú mať v budove na Župnom námestí v Bratislave spoločné sídlo.
