Najvyšší súd potvrdil väzbu obvinenej z písania výhražných e-mailov ZŠ

Bratislava 9. januára (TASR) - Osoba obvinená z písania výhražných e-mailov základnej škole (ZŠ) v Banskej Bystrici zostáva stíhaná vo väzbe. Najvyšší súd (NS) SR v utorok potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý vzal obvinenú do väzby pre obavu z možného pokračovania v trestnej činnosti. TASR to uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



ŠTS vzal L. Sz. do väzby 23. decembra 2023. Obvinená podala proti vzatiu do väzby sťažnosť. "Najvyšší súd sťažnosť obvinenej zamietol ako nedôvodnú," priblížila hovorkyňa.



Národná kriminálna agentúra zadržala L. Sz. 22. decembra 2023. Obvinila ju z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.