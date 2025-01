Najvyšší súd potvrdil väzbu pre Košičana obvineného z terorizmu

Bratislava 28. januára (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR potvrdil väzbu Košičanovi M. F., ktorý je obvinený z nedovoleného ozbrojovania a účasti na terorizme. Jeho sťažnosť proti väzobnému stíhaniu tak zamietol ako nedôvodnú. TASR o tom informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová. Obvinený žiadal nahradiť väzbu jeho písomným sľubom.



Polícia 48-ročného Košičana zadržala začiatkom januára na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Krajský policajný riaditeľ Štefan Mulik po vznesení obvinenia informoval, že polícia vykonala domové prehliadky v Košiciach aj v obci na Zemplíne. Znalci mali podľa neho skúmať zaistené chemikálie, rôzne prekurzory, komponenty, zbrane či výbušniny, čo všetko by sa z nich dalo vyrobiť.



Muža polícia zadržala už v roku 2021, keď u neho našla množstvo chemikálií, nebezpečných látok i látok na výrobu nástražného výbušného systému, strelivo či nefunkčnú muníciu. Košičana obvinili zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V roku 2022 mu okresný súd uložil podmienečný trojročný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Aj podľa informácií od miestnych obyvateľov však v nedovolenej činnosti pokračoval.



Polícia informovala, že obvinený sa radikalizoval a na internete schvaľoval násilie alebo popisoval rôzne masakre, zverejňoval radikálne ladené názory s ľavicovo-extrémistickou inklináciou a návody týkajúce sa výroby zbraní a výbušnín, ktoré môžu inšpirovať iné osoby a podnietiť ich k spáchaniu teroristických trestných činov.