< sekcia Regióny
Najvyšší súd predložil architektom podmienky na obnovu svojej budovy
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR predložil Slovenskej komore architektov podmienky novej architektonickej súťaže návrhov na obnovu budovy Najvyššieho súdu SR na Župnom námestí v Bratislave. Podmienky súťaže pred jej vyhlásením odborne overuje Slovenská komora architektov spolu s odbornou porotou. Vyhlásenie súťaže sa predpokladá koncom mája 2026. TASR o tom informovali z Kancelárie NS SR.
Súťaž bude jednoetapová, zverejnená v slovenskom aj európskom vestníku, vyhlasovaná pre neobmedzený okruh účastníkov. Lehota na predkladanie návrhov je 60 dní. V novej súťaži bude na cenách a odmenách prerozdelených 92.500 eur.
Výsledky majú byť známe v septembri 2026, podpis zmluvy s víťazným účastníkom sa plánuje začiatkom októbra 2026. „Po overení súťažných podmienok Slovenskou komorou architektov a ich schválení odbornou porotou nič nebráni vyhláseniu súťaže v plánovanom termíne,“ podotkli z NS.
Dôvodom novej súťaže je zmena súťažného zadania. Najvyšší súdu SR a Najvyšší správny súd SR sa totiž rozhodli, že budú mať spoločné sídlo v budove architekta Vladimíra Dedečka na Župnom námestí. Oproti zrušenej súťaži z augusta 2025 podmienky novej súťaže posilňujú podľa NS realizačnú schopnosť a ekonomickú predvídateľnosť víťazného projektu. Splnenie podmienok účasti bude overované priamo v rámci súťaže návrhov, nie až v nadväzujúcom rokovacom konaní. Účastníci predložia cenovú ponuku aj odhad investičných nákladov už spolu so súťažným návrhom.
