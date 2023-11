Najvyššia budova Slovenska je skolaudovaná

EUROVEA TOWER

46 poschodí

168 metrov

408 rezidencií

8 výťahov, 6 metrov za sekundu prekoná najrýchlejší výťah

215,5 metra má celá stavba od päty pilóty po maják

4 364 okien

193 km je dĺžka všetkých potrubí v budove, čo zodpovedá cestnej vzdialenosti z Bratislavy do Handlovej alebo vzdušnej vzdialenosti do Ružomberka

498 km je dĺžka všetkých káblov v budove, čo je cestná vzdialenosť z hlavného mesta do Sniny

14,5 olympijského bazéna by naplnil betón, ktorý tvorí kostru budovy, hmotnosťou sa rovná približne jednému miliónu ľudí

293 m je nadmorská výška, z ktorej sa pozerá dospelý človek stojaci na terase najvyššieho podlažia - o jeden meter vyššie ako cíp hviezdy na soche vojaka na monumente Slavín



VÝSTAVBA:

Marec 2019 – začiatok prípravných prác – vznikla stavebná jama s rozmermi 300 x 100 metrov a hĺbkou 14 metrov

December 2019 – právoplatné stavebné povolenie, začiatok vŕtania takmer 1 400 pilót tvoriacich súčasť základov stavby Eurovea 2

Marec 2020 – vybratí zhotovitelia hrubej stavby VHS-PS, s.r.o. a združenie EUROVEA 2 – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. a SYTIQ a.s.

Máj 2020 – vztýčenie prvého žeriavu, celkovo ich bolo 14

September 2020 – betónovanie 3 metre hrubej základovej dosky mrakodrapu

Február 2021 – dokončenie podzemných podlaží, stavba začína rásť do výšky

Jún 2022 – rozostavaná Eurovea Tower sa stáva najvyššou budovou na Slovensku

September 2022 – stavba prekonala hranicu 150 metrov, od ktorej sa budova považuje za mrakodrap

30. novembra 2022 – vztýčenie glajchy na Eurovea Tower – dosiahnutie konečnej výšky 168 metrov

Október 2023 – právoplatná kolaudácia



PROJEKT EUROVEA 2

Rozšírenie nákupného centra – 25 000 m2 obchodnej plochy (spolu s existujúcim centrom 85 000 m2)

Eurovea Tower – 46 poschodí, výška 168 metrov, 407 rezidencií

Eurovea Riverside – 8 poschodí, 97 rezidencií

Pribinova 34 – 18 000 m2 prenajímateľnej plochy kancelárií a retailu, certifikát BREEAM Excellent

Pribinova 40 – 22 000 m2 prenajímateľnej plochy kancelárií a retailu, certifikát BREEAM Outstanding

Podzemné a nadzemné garáže – 2 245 stojísk

Predĺženie dunajskej promenády na takmer 1 kilometer – nábrežný park 25 000 m2, námestie s dielom Octahedral Body, nové športoviská a ihriská

Mestský bulvár Pribinova s novým námestím pred Eurovea Tower a novou alejou stromov

Dokončenie – 2023



Bratislava 7. novembra (OTS) - Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower na nábreží Dunaja je právoplatne skolaudovaný. Stavebný proces pod taktovkou developerskej spoločnosti J&T REAL ESTATE (JTRE) je tak necelé štyri roky od získania stavebného povolenia úspešne ukončený. Zostáva už iba dokončiť práce na interiéroch bytov a spoločných priestoroch. Odovzdávanie bytov novým majiteľom je plánované na jar budúceho roka.Eurovea Tower je poslednou skolaudovanou súčasťou pokračovania obľúbeného nábrežného komplexu, ktorý zahŕňa aj rozšírenie nákupného centra Eurovea, administratívne budovy Pribinova 34 a Pribinova 40, nábrežné rezidencie Riverside a veľkorysé verejné priestory. Prvý slovenský mrakodrap, navrhnutý architektmi zo štúdia GFI, sa vďaka 46 poschodiam a výške 168 metrov už niekoľko mesiacov vyníma v panoráme Bratislavy.Foto: JTRE„Eurovea sa vďaka vhodnému mixu funkcií v kombinácii s príjemnými verejnými priestormi už dávno stala jedným z najživších miest v Bratislave a na túto atmosféru sme chceli nadviazať. Našou víziou, ako rozvíjať dunajské nábrežie v rastúcom novom centre Bratislavy, bolo od začiatku vytvoriť kvalitný mestský priestor, ktorý si potom osvoja ľudia a zaplnia ho svojimi aktivitami a svojou predstavou o trávení času. Táto vízia sa postupne stáva realitou a Eurovea City sa zapĺňa životom,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower je vyvrcholením tejto snahy a stal sa novou dominantou našej metropoly. „Je to unikátne dielo, aké sa na Slovensku ešte nerealizovalo. Posúva nás aj našich partnerov a dodávateľov na novú úroveň skúseností a znalostí. Ďakujem celému tímu pod vedením projektového manažéra Ľuboša Kaštana, architektom a projektantom, všetkým dodávateľom a pracovníkom, ktorí sa na tomto projekte podieľali,“ dodáva Pavel Pelikán.Foto: JTRE„Som rád, že sme spolu s našimi dodávateľmi zvládli všetky výzvy, ktoré pred nás takýto výnimočný projekt postavil. Bolo to pre všetkých náročných viac ako päť rokov príprav a výstavby, počas ktorých sme si často siahli až na dno síl. Rozhodne však táto skúsenosť stála za to a Bratislava získala modernú dominantu,“ skonštatoval Ľuboš Kaštan, projektový manažér JTRE. Hlavným dodávateľom bolo združenie pod vedením silného a skúseného partnera STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, ktorý stavbu realizoval spolu so spoločnosťami Sytiq a Adifex. Manažment procesov na stavenisku koordinovala a komunikáciu medzi dodávateľmi zabezpečovala pobočka medzinárodnej spoločnosti Gleeds na Slovensku.Výstavbu pozorne sledovala odborná aj široká verejnosť. Ľudia mohli sledovať rast mrakodrapu vďaka digitálnemu displeju zobrazujúcemu aktuálne budované poschodie. V zákulisí stavby sa pohyboval štáb oceňovaného režiséra Jaroslava Vojteka, jeho dokumentárny film o vzniku prvého slovenského mrakodrapu si budú môcť diváci pozrieť na budúci rok.Foto: JTREPonuka bývania v prvom slovenskom mrakodrape sa stretla s veľkým záujmom kupujúcich. Predaných je 90 percent z celkovo 408 rezidencií, pričom tri desiatky bytov s unikátnymi výhľadmi sa ešte len pripravujú do predaja. V posledných predaných bytoch prebieha montáž štandardného vybavenia podľa výberu klientov. „To najlepšie sme si nechali na koniec. Už čoskoro ponúkneme záujemcom o výnimočné bývanie kolekciu penthousov, ktoré sú tou povestnou čerešničkou na torte v ponuke nehnuteľností v Bratislave. K dispozícii bude limitovaný počet rezidencií na štyroch poschodiach, vrátane dvoch najvyšších – 44. a 45. poschodia,“ priblížil Ivan Bratko, riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností JTRE.