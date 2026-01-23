< sekcia Regióny
Najvyššia chorobnosť v kraji na ARO bola v okrese Senica
Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení v kraji bolo 1028 prípadov chrípke podobných ochorení.
Autor TASR
Trnava 23. januára (TASR) - Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola minulý týždeň (12. - 18. 1.) v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zaznamenaná v okrese Senica, kde dosiahla chorobnosť 2539,5 na 100.000 obyvateľov. V celom kraji bolo v sledovanom období evidovaných 5352 prípadov akútnych respiračných ochorení vrátane ochorenia COVID-19. Pre TASR to uviedla Zuzana Kováčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave.
Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení v kraji bolo 1028 prípadov chrípke podobných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenali epidemiológovia nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 14,3 percenta a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 17,5 percenta. Podiel chrípke podobných ochorení z celkového počtu ARO predstavoval 19,2 percenta.
Z hľadiska veku evidovali najvyššiu chorobnosť vo vekovej skupine detí do päť rokov. Komplikovaný priebeh bol hlásený u 3,3 percenta všetkých akútnych respiračných ochorení. Najčastejšími komplikáciami boli zápaly sliznice nosových dutín, zaznamenané v 80 prípadoch, a zápalové ochorenie ucha, evidované v 69 prípadoch. Stupeň intenzity chrípky v TTSK zostáva na úrovni sporadického výskytu.
Komplikovaný priebeh akútnych respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie evidujú epidemiológovia u piatich pacientov z okresu Piešťany vo vekovej skupine nad 60 rokov. V štyroch prípadoch bol potvrdený vírus chrípky typu A a v jednom prípade vírus SARS-CoV-2.
Z dôvodu akútnych respiračných ochorení nebol v minulom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces v žiadnom zariadení. K dočasnému prerušeniu prevádzky z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a na základe odporúčania RÚVZ došlo až v súčasnosti v meste Piešťany v Materskej škole (MŠ) Valová 40 v Piešťanoch, elokované pracovisko MŠ Považská 1, a to od štvrtka (22. 1.) do 26. januára. Prevádzka bude obnovená 27. januára. V MŠ A. Dubčeka 11 je prevádzka prerušená už od stredy (21. januára) do piatka. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
