Najvyššia chorobnosť na COVID v Trnavskom kraji je v Dunajskej Strede

Trnava 19. januára (TASR) – V druhom kalendárnom týždni bolo v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zaevidovaných 2407 prípadov COVID-19. Je to podľa hodnotenia riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáša Hauka pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o osem percent, keď bolo zaznamenaných 2608 prípadov.



Najvyššia chorobnosť, 430 chorých na 100.000 obyvateľov, pretrváva v okrese Dunajská Streda. „Vo vekovej skupine nad 65 rokov bolo zaevidovaných za posledných sedem dní 130 prípadov ochorení, čo predstavuje pokles o 32 percent. Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 19 pacientov, čo je o 37 percent menej. V súvislosti s COVID-19 zomrelo ďalších 11 pacientov,“ uviedol Hauko. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť k utorku (18. 1.) bola vo vekovej skupine 15- až 19-ročných osôb.



V okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec bolo zaevidovaných 724 prípadov ochorení COVID-19, čo predstavuje pokles o 20 percent, pričom najčastejším miestom nákazy boli domácnosti. Importovaných bolo 45 prípadov, najviac - šesť zo Srbska, po päť z Rakúska a Talianska. Z celkového počtu prípadov bolo 26 percent detí do 19 rokov. „V karanténe je spolu v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec päť tried v materských, 38 tried na základných a 11 tried na stredných školách,“ doplnil riaditeľ RÚVZ v Trnave.