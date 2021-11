Najvyššia chorobnosť v Trnavskom kraji je v kategórii 10 až 19 rokov

Trnava 30. novembra (TASR) – Päťpercentný nárast chorobnosti na COVID-19 v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenali za posledných sedem dní v Trnavskom kraji. Za 47. týždeň eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave spolu 6569 prípadov, v týždni predtým z výsledkov PCR a antigénových testov pribudlo 6229 prípadov. Informoval o tom riaditeľ RÚVZ v Trnave Tomáš Hauko.



„Sedemdňovú váženú incidenciu nad 1000 prípadov na 100.000 obyvateľov zaznamenávame v okresoch Piešťany (1212/100.000), Trnava (1084) a Skalica (1047). Nárast je vo všetkých okresoch kraja,“ konštatoval. Vo vekovej skupine nad 65 rokov bolo zaevidovaných za posledných sedem dní 460 prípadov ochorení, čo predstavuje nárast o 21 percent. Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 66 pacientov. „Tu ide o nárast o osem percent. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo sedem pacientov,“ doplnil hlavný hygienik Hauko.



Najvyššia chorobnosť v Trnavskom kraji za november je evidovaná vo vekových skupinách desať- až 14-ročných a 15- až 19-ročných osôb. „V okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec bolo zaevidovaných 3440 prípadov ochorení COVID-19 (nárast o 18 percent), najčastejším miestom nákazy boli domácnosti a školské kolektívy. Zaevidovaný bol jeden importovaný prípad. Z celkového počtu 3440 bolo 26 percent detí a adolescentov do 19 rokov,“ informoval riaditeľ RÚVZ v Trnave.



Z dôvodu vysokého nárastu vydal RÚVZ opatrenie o prechode na dištančné štúdium s platnosťou od 1. decembra pre žiakov druhého stupňa a stredoškolákov v okresoch Trnava a Piešťany. V uplynulom týždni a začiatkom tohto týždňa bolo v karanténe v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec spolu 26 tried v materských, 176 tried v základných a 76 tried v stredných školách.