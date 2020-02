Najvyššia hustota obyvateľstva je v Petržalke, Novom Meste i Ružinove

Bratislava 3. februára (TASR) – Najvyššia hustota obyvateľstva v Bratislave je na sídliskách pozdĺž petržalskej radiály a smerom k Ovsišťu. Vo východnej časti mesta je to oblasť okolo Tehelného poľa, Nív, Ružovej doliny a Štrkovca. Medzi najhustejšie zaľudnené časti hlavného mesta patrí aj centrum Karlovej Vsi a severná časť Dúbravky. Ukázali to magistrátom zverejnené otvorené dáta na portáli opendata.bratislava.sk.



Mesto Bratislava začalo zverejňovať údaje o počte obyvateľov s trvalým pobytom na každý štvorcový kilometer v hlavnom meste, ich pohlaví či veku. "Tieto dáta magistrát používa od minulého roka pri plánovaní dopravy či úprav verejných priestranstiev. Nechceme si ich však nechávať len pre seba a rozhodli sme sa údaje sprístupniť cez opendata portál," informoval TASR hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Tieto údaje môžu podľa magistrátu pomôcť odbornej verejnosti ako podklad pre rôzne analýzy. Využiteľné môžu byť aj na komerčné účely, ktoré majú zlepšiť kvalitu života v meste, pri rozhodovaní o umiestnení detských jaslí či domovov pre seniorov.



Nové datasety sú dostupné na transparentom portáli hlavného mesta. Dáta nie sú len odvodeným výpočtom podľa rozlohy jednotlivých bratislavských mestských častí a počtu ich obyvateľov. "Ide o údaje za kilometrové štvorce. Nielen koľko ľudí má na štvorcovom kilometri trvalé bydlisko, ale aj aké je ich pohlavie či ekonomická veková skupina (deti do 14 rokov, 15 až 64 rokov, seniori). Údaje sú zverejnené v intervalovom prevedení, aby nebola možná priama identifikácia obyvateľov," vysvetlil Bubla.



Analýza priestorových dát a hustoty osídlenia má podľa bratislavskej samosprávy nezastupiteľné miesto v modernom urbanistickom plánovaní, na Slovensku však ide o prvé spracovanie a poskytnutie takýchto dát zo samosprávy. Jediným podobným projektom v minulosti bol projekt Štatistického úradu SR, ktorý vychádzal zo sčítania obyvateľov v roku 2011.