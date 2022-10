Najvyššia účasť v komunálnych voľbách bola v Prešove a Ondrašovciach

Bratislava 30. októbra (TASR) - Najvyššia účasť v komunálnych voľbách bola v rámci krajských miest v Prešove, a to 42,66 percenta. V rámci obcí ju na úrovni 95,83 percenta zaznamenali v Ondrašovciach v okrese Prešov. Najnižšia účasť v rámci krajských miest bola v Košiciach, a to 30,89 percenta. V prípade obcí bol o voľby najmenší záujem v Holumnici v okrese Kežmarok (15,43 percenta). Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



V prípade ďalších krajských miest bola volebná účasť v Trnave na úrovni 41,87, v Nitre 40,41, v Banskej Bystrici 39,79, v Žiline 38,16, v Trenčíne 37 a v Bratislave 36,88 percenta.



Vysokú volebnú účasť v rámci obcí evidujú po Ondrašovciach aj vo Vyšnej Pisanej v okrese Svidník (94,20 percenta) a v Haluziciach v okrese Nové Mesto nad Váhom (92,77 percenta).



Nízku účasť okrem Holumnice hlásia aj z košického Luníka IX, 16,10 percenta, a z obce Čeláre v okrese Veľký Krtíš, 17,60 percenta.



Volebná účasť v sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách dosiahla 46,19 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo 2.059.800 voličov.