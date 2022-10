Najvyššia účasť vo voľbách do VÚC bola v Žilinskom kraji

Bratislava 30. októbra (TASR) - Najvyššia účasť vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) bola v Žilinskom kraji, a to 48,74 percenta. Najnižšia, 38,6 percenta, bola v Bratislavskom kraji. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Spomedzi obcí prišlo najviac ľudí v krajských voľbách voliť v Ondrašovciach v Prešovskom kraji, účasť dosiahla 95,83 percenta. Najnižší záujem voličov bol v košickej mestskej časti Luník IX, k urnám prišlo 1,6 percenta voličov.



Volebná účasť v sobotných (29. 10.) voľbách do vyšších územných celkov dosiahla 43,74 percenta. Voliť prišlo 1.951.522 voličov.