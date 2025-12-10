< sekcia Regióny
Najvyššie ocenenia kraja získali šperkárka, ortopéd a prírodovedec
Ďalšie štyri osobnosti a jedno občianske združenie zo Žilinského kraja odmenili Pamätnou plaketou ŽSK.
Autor TASR
Martin 10. decembra (TASR) - Šperkárka a drotárka Marta Filová, detský ortopéd Juraj Popluhár a prírodovedec Miroslav Saniga sa stali tohtoročnými laureátmi najvyššieho ocenenia v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Cenu ŽSK si prevzali v stredu večer v Slovenskom komornom divadle v Martine z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Eva Lacová.
Marta Filová bola ocenená za výnimočný dlhoročný prínos v oblasti podpory a propagácie slovenského drotárskeho umenia. Lekár Juraj Popluhár získal ocenenie za mimoriadny dlhoročný prínos pre slovenské zdravotníctvo v oblasti detskej ortopédie a spondylochirurgie. Za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos v oblasti ekológie a ornitológie ocenili Miroslava Sanigu.
Ďalšie štyri osobnosti a jedno občianske združenie zo Žilinského kraja odmenili Pamätnou plaketou ŽSK. Za mimoriadny dlhoročný prínos k rozvoju slovenskej typografie a knižného dizajnu ju získal Peter Ďurík a za celoživotné dielo a výnimočný prínos slovenskému divadlu a kultúre Helena Sudická.
Pamätnou plaketou bol ocenený aj Jozef Habovštiak za výnimočný prínos v oblasti inovatívneho podnikania a úspešnú propagáciu Žilinského kraja a Juraj Hlatký za dlhoročnú a významnú prácu pri rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v ŽSK. Ocenenie získalo tiež občianske združenie Matka a dieťa Turca za dlhodobú a systematickú pomoc rodinám, deťom a zraniteľným skupinám a za posilňovanie komunitného života v regióne.
„Je pre mňa veľkou cťou odovzdať ocenenia ľuďom, ktorí svoj profesijný i osobný život zasvätili službe verejnosti, zveľaďovaniu nášho kultúrneho dedičstva a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Ich nasadenie, talent aj ľudskosť zanechávajú v Žilinskom kraji hlbokú a viditeľnú stopu. Ďakujem všetkým oceneným, že svojou prácou a príkladom pomáhajú vytvárať kraj, v ktorom sa dobre žije a ktorý je inšpiráciou aj pre ostatných,“ uviedla Jurinová.
