< sekcia Regióny
Najvyššie ocenenia Trenčianskeho kraja získajú dve osobnosti
Okrem dvoch osobností toto ocenenie získa aj jeden kolektív.
Autor TASR
Trenčín 13. novembra (TASR) - Najvyššie ocenenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) - Cenu TSK získajú za tento rok dve osobnosti a jeden kolektív. Návrh laureátov schválilo tento týždeň trenčianske krajské zastupiteľstvo.
Ako informovala predsedníčka komisie pre udeľovanie Ceny TSK Rudolfa Novotná, od začiatku apríla do konca septembra predložilo nominácie 26 navrhovateľov, ktorí na ocenenie navrhli 34 kandidátov, z toho tri kolektívy a 31 jednotlivcov.
Tohtoročnými držiteľmi Ceny TSK sú Jozef Barančok za jeho celoživotný prínos v oblasti hospodárstva, priemyslu, vedy a športu v regióne a Emília Vlčková si svoje ocenenie vyslúžila za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva a špecializovanej paliatívnej starostlivosti.
Trojicu ocenených uzatvára folklórny súbor Váh z Púchova. Laureátom Ceny TSK sa stal za dlhoročnú umeleckú činnosť, šírenie a zachovávanie folklórneho dedičstva a jeho prezentáciu doma a v zahraničí, ako aj za prínos k rozvoju regionálnej kultúry.
Cenu laureátom udelia v rámci samostatného slávnostného podujatia v prvom štvrťroku budúceho roka.
Ako informovala predsedníčka komisie pre udeľovanie Ceny TSK Rudolfa Novotná, od začiatku apríla do konca septembra predložilo nominácie 26 navrhovateľov, ktorí na ocenenie navrhli 34 kandidátov, z toho tri kolektívy a 31 jednotlivcov.
Tohtoročnými držiteľmi Ceny TSK sú Jozef Barančok za jeho celoživotný prínos v oblasti hospodárstva, priemyslu, vedy a športu v regióne a Emília Vlčková si svoje ocenenie vyslúžila za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva a špecializovanej paliatívnej starostlivosti.
Trojicu ocenených uzatvára folklórny súbor Váh z Púchova. Laureátom Ceny TSK sa stal za dlhoročnú umeleckú činnosť, šírenie a zachovávanie folklórneho dedičstva a jeho prezentáciu doma a v zahraničí, ako aj za prínos k rozvoju regionálnej kultúry.
Cenu laureátom udelia v rámci samostatného slávnostného podujatia v prvom štvrťroku budúceho roka.