Najvyťaženejšou cyklotrasou bola vlani Viedenská cesta v Bratislave

Bratislava 4. januára (TASR) – Najvyťaženejšou cyklotrasou na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bola vlani Viedenská cesta v Bratislave. Prešlo ňou viac ako 400.000 cyklistov. Medzi obľúbené patrí aj Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi. Prešlo po ňom bezmála 300.000 cyklistov. Vplýva to z automatických sčítačov cyklistov.



"Kraj v poslednom desaťročí investoval do rozvoja cykloturistiky nemalé finančné prostriedky a efekt je viditeľný. Krajom brázdia státisíce cyklistov a ich počty neustále rastú," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Najvyťaženejšou cyklotrasou je Viedenská cesta. Na úseku medzi Starým mostom a Mostom SNP prešlo vlani celkovo 416.971 cyklistov. Najviac cyklistov (3861) zaznamenali sčítače v nedeľu 15. mája. Množstvo cyklistov využívalo aj Cyklomost slobody, ktorý vedie ponad rieku Morava a spája Devínsku Novú Ves s rakúskym zámkom Schloss Hof. Vlani tadiaľ prešlo 291.417 cyklistov. Rekordným dňom bola rovnako nedeľa 15. mája, hranice vtedy na bicykli prekročilo 3327 ľudí.



Cyklistickou novinkou na území Bratislavského kraja je most Vysomarch, ktorý preklenuje rieku Morava medzi Vysokou pri Morave a rakúskym mestečkom Marchegg. Od jeho otvorenia v máji 2022 sa po ňom previezlo 47.857 cyklistov. Rekordným dňom na tomto moste bol štátny sviatok 29. augusta, keď tadiaľ prešlo 1398 cyklistov.



V rozvoji cykloinfraštruktúry a cykloturistiky plánuje kraj pokračovať. V rámci stratégie cestovného ruchu Bratislavského kraja ide o jednu z priorít. Pripravuje preto ďalšie projekty na vytvorenie siete bezpečných, segregovaných a navzájom poprepájaných cyklotrás. Ide napríklad o nový cyklomost cez Malý Dunaj, ktorý spojí Korzo Zálesie s Malinovom, cykloturistické prepojenie katastra Vrakune, Mostu pri Bratislave a Zálesia či vinohradnícku cyklotrasu, ktorá má viesť zo Svätého Jura cez Pezinok do Modry. Kraj už avizoval aj výstavbu tretieho cyklomosta cez rieku Morava pri obci Gajary.



V Bratislavskom kraji sa nachádza takmer 1200 kilometrov značených cyklotrás. Konkrétne dáta o prejazdoch cyklistov priamo v teréne zaznamenávajú automatické sčítače cyklistov, ktorých je nainštalovaných šesť. Prevádzkujú ich organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (BRT) a Bratislava Tourist Board (BTB).