NAKA a bratislavská kriminálka budú riešiť útoky na zástupcov miest

Bratislava 12. februára (TASR) – Pre útoky a nátlaky na primátorov, starostov či zástupcov samospráv v Bratislavskom kraji bude na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave zriadená pracovná skupina. Národná kriminálna agentúra a bratislavská kriminálna polícia sa budú zaoberať útokmi, akým napríklad dlhodobo čelí starosta Marianky Dušan Statelov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Chceme najmä takýmto útokom predchádzať aj v iných obciach. Ďalšie kroky a bezpečnostné opatrenia z taktických dôvodov nebudeme špecifikovať, aby nedošlo k zmareniu už rozpracovaných prípadov," uviedla hovorkyňa.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba spolu s primátorom Stupavy Petrom Novisedlákom a starostom Marianky Statelovom vo štvrtok (11. 2.) rokovali s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO), policajným prezidentom Petrom Kovaříkom i ďalšími funkcionármi polície. K rokovaniu došlo pre prípad Statelova, ktorý dlhodobo čelí rôznym formám zastrašovania a na konci januára mu niekto podpálil konskú stajňu. "Výsledkom stretnutia vedenia Policajného zboru so zástupcami samosprávy Bratislavského kraja je dohoda o intenzívnej spolupráci," uviedla Bárdyová.



Droba vyhlásil, že každý starosta, primátor a predseda samosprávneho kraja má svoje skúsenosti s rôznymi formami nátlaku, od výpalníctva 90. rokov až po "odkazy od kamaráta". Ak nebudú orgány činné v trestnom konaní v takýchto veciach podľa neho postupovať rázne, spôsobí to, že slušní ľudia stratia záujem o prácu v samospráve. Po stretnutí s ministrom i vedením Policajného zboru predseda BSK skonštatoval, že vrchní predstavitelia slovenskej polície majú úprimný záujem tento stav riešiť.



"Naozaj im to verím. Podnikajú v konkrétnych prípadoch aj kroky, o ktorých verejnosť nemôže a nebude vedieť," podotkol šéf BSK. Droba tvrdí, že aj vďaka tomuto stretnutiu bude polícia postupovať ešte ráznejšie pri obhajobe verejného záujmu v samospráve, a to hlavne pri stavebných konaniach.