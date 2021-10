NAKA vedie trestné stíhanie pre nákup 4 vozidiel v košickom kraji

Košice 15. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vedie trestné stíhanie vo veci zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe v súvislosti s obstarávaním Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Týka sa to „nákupu štyroch nových špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu“. Pre TASR to v piatok potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ) Andrea Dobiášová.



NAKA vo štvrtok (14. 10.) zasahovala na Úrade KSK. Polícia potvrdila v prípade zaisťovacie úkony, ako aj viaceré prehliadky iných priestorov a pozemkov, zaisťovanie listín a počítačových údajov.



“Národná kriminálna agentúra preveruje informácie súvisiace s podaným trestným oznámením. Košický samosprávny kraj je plne súčinný a poskytne všetky potrebné informácie,“ reagovala vo štvrtok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Podľa stanoviska kraja trestné oznámenie môže podať ktokoľvek a orgány činné v trestnom konaní musia tieto oznámenia preveriť. „Takisto ako aj my preverujeme útoky z uplynulých dní súvisiace s hekerským atakom na počítačové siete Úradu KSK a falošné profily predsedu žiadajúce osobné údaje pod zámienkou poskytnutia finančných odmien,” uviedla hovorkyňa.