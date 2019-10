NAKA vzniesla obvinenia v kauze plastických operácií UNLP

Košice 29. októbra (TASR) – Dvoch ľudí obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) koncom septembra v kauze plastických operácií pacientov zo zahraničia na vtedajšej klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Proti uzneseniu o vznesení obvinenia z obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného vo forme spolupáchateľstva podala dvojica sťažnosť. Podľa polície predstavuje vzniknutá škoda sumu 215.000 eur, nemocnica si jej náhradu plánuje uplatniť v súdnom konaní.



„Zamestnanci nemocnice, MUDr. R. S. a MUDr. O. T., na pracovisku plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie mali v rokoch 2016 a 2017 vykonať viaceré rôzne výkony estetickej chirurgie s pacientmi prevažne z cudziny (Veľká Británia), reálne uskutočnené výkony však podľa zistení polície neboli dôsledne zaznamenané v zdravotnej dokumentácii alebo v nej boli uvedené fiktívne diagnózy,“ uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že jednotlivé výkony tak neúčtovali v súlade s cenníkom. Medzi zrealizovanými výkonmi a skutočnou výškou platieb vznikol rozdiel viac ako 215.000 eur.



„Poskytovaním platenej zdravotnej starostlivosti, ako aj iných plnení sa tak mali obohatiť, keďže prijaté finančné prostriedky neboli náležite účtované v prospech nemocnice, čím jej vznikla uvedená škoda,“ dodal.



Vo veci vyšetrovateľ plánuje vypočuť viac ako 50 svedkov, trestnú vec dozoruje prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II.



V súvislosti s medializovaným prípadom nemocnica prepustila dve osoby a pristúpila k pravidelnej kontrole operačného plánu. „Estetické zákroky pre samoplatcov boli až do novembra minulého roka pozastavené. Odvtedy bolo na terajšom oddelení plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie vykonaných spolu 36 operácií samoplatcov, všetci pacienti boli Slováci,“ uviedla pre TASR hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková.



Ako dodala, nariadenie kontroly operačného plánu stále platí, zoznam estetických výkonov samoplatcov kontroluje na týždennej báze vedenie UNLP Košice. „Keďže po prepuknutí škandálu boli estetické operácie samoplatcov pozastavené až do novembra 2018, počet takýchto výkonov sa v porovnaní s rokmi 2016 a 2017 znížil. Do dnešného dňa ich od novembra bolo spolu 36,“ uzavrela.



Podľa medializovaných informácií z januára 2018 malo dochádzať k operáciám zahraničných klientok sprostredkovaných agentúrou New Look Holiday, ktoré platili násobne vyššie sumy, ako boli uvedené v oficiálnom cenníku nemocnice. UNLP pritom nikdy nemala podpísanú zmluvu s danou agentúrou.