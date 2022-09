NAKA začala v kauze nákupu teplomerov Košickým krajom trestné stíhanie

Košice 16. septembra (TASR) – V súvislosti s nákupom bezkontaktných teplomerov Košickým samosprávnym krajom (KSK) začala Národná kriminálna agentúra (NAKA) trestné stíhanie. TASR to v piatok potvrdil Michal Slivka z Prezídia Policajného zboru (PZ).



"Dňa 8. septembra tohto roku vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie vo veci pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe v súbehu so zločinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a za prečin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe v súbehu s prečinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku," uviedol Slivka. Aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, vyšetrovateľ podľa neho nebude poskytovať bližšie informácie k stavu vyšetrovania.



O začatom trestnom stíhaní informovala v piatok strana Hlas-SD s tým, že dvaja členovia jej krajskej organizácie podali koncom minulého roka v súvislosti s kauzou "predražených teplomerov" na základe medializovaných informácií trestné oznámenie.



KSK obstaral v rokoch 2020 a 2021 v rámci protiepidemických opatrení spolu 191 prechodových teplomerov za viac ako 165.000 eur. Ďalších 14 teplomerov obstarala Správa ciest KSK za viac ako 13.000 eur. Kritici poukazovali na to, že išlo o výrazne vyššie, až dvojnásobné ceny, ako predtým nakupovali iné kraje. Predseda KSK Rastislav Trnka argumentoval, že teplomery boli vo vyššej verzii, s dodávkou, montážou a kalibráciou, ako aj predĺženou zárukou. Kraj pritom podľa neho vychádzal z víťaznej ponuky od oslovených troch firiem.