Nákaza novým koronavírusom sa u pacientov v Ružomberku nepotvrdila

Ružomberok 12. marca (TASR) - Výsledky testov pacientov, ktorých v stredu skoro ráno po dopravnej nehode v Černovej priviezli do vojenskej nemocnice v Ružomberku, sú negatívne. Nákaza novým koronavírusom sa u nich nepotvrdila. Vojenská nemocnica o tom informuje na sociálnej sieti.



Podľa zverejnených informácií ide o šiestich pacientov. Jeden z nich je hospitalizovaný na ARO, ďalší sú na Jednotke intenzívnej starostlivosti a jeden pacient je na klinike infektológie.



"Všetci sú momentálne v stabilizovanom stave," uvádza nemocnica.



K tragickej dopravnej nehode autobusu a dodávky, pri ktorej zomreli dvaja mladí ľudia a viac ako 20 osôb utrpelo zranenia rôzneho rozsahu, došlo v noci na križovatke ciest v Ružomberku. Záchranári a hasiči previezli zranených na ošetrenie do nemocníc v Ružomberku, Martine, Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne.



Počas vstupných vyšetrení vo vojenskej nemocnici zdravotnícky personál zistil, že dvaja pacienti majú zvýšenú teplotu. Vzhľadom na ich nejasnú cestovateľskú anamnézu vzniklo podozrenie na nákazu novým koronavírusom. Nemocnica preto odobrala pacientom vzorky a odoslala ich do Bratislavy. Podozrenie sa napokon nepotvrdilo.