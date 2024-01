Nákladné auto vo Zvolene narazilo do zastávky, zranili sa dvaja ľudia

Zvolen 11. januára (TASR) - Na Lučeneckej ceste vo Zvolene došlo vo štvrtok popoludní k dopravnej nehode, pri ktorej nákladné auto narazilo do autobusovej zastávky. Pri nehode sa zranil vodič vozidla i žena, ktorá v tom čase na zastávke sedela. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Podľa doterajších zistení polície mal vodič nákladného vozidla z doposiaľ presne neznámych príčin zísť mimo cestu v smere svojej jazdy. "Pri tom, ako vozidlo schádzalo mimo jazdný pruh, prešiel jeho vodič aj cez tam sa nachádzajúcu autobusovú zastávku, na ktorej v tom čase sedela žena, ktorú vozidlom zranil. Jej zranenia podľa predbežných informácií našťastie nie sú vážne, no vyžiadali si jej prevoz do nemocnice," priblížila polícia.



Vodiča vozidla pri nehode vymrštilo z kabíny, nákladné auto zostalo prevrátené v priekope. Dychová skúška na alkohol u vodiča bola negatívna, dopravná nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.