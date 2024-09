Náklady na cyklotrasu na Vajanského nie je možné presne vyčísliť

Bratislava 26. septembra (TASR) - Náklady na vytvorenie cyklotrasy na Vajanského nábreží v bratislavskom Starom Meste, ktorá sa stretla s rôznymi reakciami, nie je možné presne vyčísliť. Priznala to mestská kontrolórka Jana Bezáková. Dôvod je okrem iného absencia prehľadnosti, jednoznačnosti, jednotnosti a nemennosti pomenovania cyklotrasy v plánovacích dokumentoch.



"Nebolo možné úplne jednoznačne preukázateľne dohľadať všetky doklady, ktoré sme mali k dispozícii, ktoré patria k cyklotrase," skonštatovala Bezáková.



Odôvodnila to tým, že chýbal aj jednoznačný identifikátor, na základe ktorého by bolo možné všetky zúčtovacie doklady, ktoré mali počas kontroly zameranej na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu cyklotrasy priradiť k tomuto projektu. Takáto absencia bola aj v dokumentáciách. Kontrole síce podľa nej vyšla suma viac ako 695.000 eur, mestská kontrolórka však pripustila, že ju nie je možné verifikovať. Kontrola tiež preukázala porušenia viacerých zákonov či smerníc. Podľa mestskej kontrolórky sa nedá povedať, že išlo o investičnú akciu, lebo je to len "zmena organizácie dopravy".



Mestský poslanec Juraj Káčer označil správu z kontroly, o ktorej rokoval vo štvrtok mestský parlament, za najhoršiu zo všetkých a poukázal na množstvo chýb v jednej investícii. Skritizoval porušenia zákonov i smerníc, zlé hospodárenie hlavného mesta, čo sa preukázalo aj výdavkami na dve dokumentácie na jednu vec, či nedôsledné dodržiavanie zmluvných podmienok. Pripomenul tiež, že sa obišla mestská dopravná komisia. Projekt, ktorý mal ambíciu obyvateľov spojiť, ich rozdelil.



Podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej to bolo síce odvážne riešenie, avšak zamrzel ju spôsob odkomunikovania témy, ktorý si Bratislavčania nezaslúžili. Vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník to označil za kontroverznú tému, ktorá prispela k polarizácii spoločnosti a mala väčšiu pozornosť zo strany občanov ako zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Naopak, vicestarostka Starého Mesta Dana Kleinert to označila za odvážny projekt a ubezpečila, že mestská časť nebola v procese opomenutá. Cyklotrasu pozitívne hodnotí aj viceprimátorka Bratislavy pre dopravu Tatiana Kratochvílová.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa nechal počuť, že jej vytvorenie neľutuje, čo podľa neho potvrdzuje aj počet cyklistov. Opätovne však priznal, že téma mohla byť omnoho lepšie odkomunikovaná a cyklotrasa sa nemala otvárať na jeseň. Tému cyklotrasy na Vajanského nábreží zároveň označil za politickú tému a "nemali by sme skĺznuť do rečí, ktoré podsúva súčasná koalícia". Hovorí aj o manipulácii.



Bratislavské mestské zastupiteľstvo zároveň neodsúhlasilo návrh starostky Devína Jany Jakubkovič, aby sa vykonala kontrola vyznačovania cyklotrás v rokoch 2020 a 2024. Podporu pre svoj návrh starostka nenašla v najsilnejšom klube, kde sa poslanci pri hlasovaní zdržali, jedna bola proti.