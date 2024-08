Náklady na elektrinu v Steel Aréne klesnú po rekonštrukcii o 35 percen

Košice 5. augusta (TASR) - Rekonštrukcia Steel Arény by mala priniesť úsporu na elektrickej energii vo výške odhadom 35 percent. Po pondelkovom kontrolnom dni to uviedol jej manažér Martin Schwarc s tým, že prevádzku haly je potrebné ekonomicky zastabilizovať.



Ročne by sa podľa jeho slov mohlo pri súčasných cenách elektriny ušetriť odhadom 150.000 eur. Pripomenul, že 80 percent nákladov na prevádzku haly tvorí elektrina, teplo a voda.



"Výmenou technológie chladenia, technologického zariadenia, technologickej miestnosti a výmenou rozvodov chladenia predpokladáme energetickú úsporu na úrovni 20 až 25 percent," povedal. Ďalšia úspora sa má dosiahnuť výmenou osvetlenia či rekonštrukciou spŕch a toaliet pre verejnosť, kde sú po novom namiesto klasických vodovodných kohútikov senzorové spínače.



To, aké budú reálne náklady, bude známe až po rekonštrukcii a opätovnom sprevádzkovaní Steel Arény. "Hlavným dôvodom tejto rekonštrukcie je, aby sme znížili, respektíve aby sa nezvyšovali náklady na prevádzku Steel Arény, aby sme dokázali udržať cenu ľadu takú, aby sem mohli chodiť nielen športové kluby a HC Košice, ale aj verejnosť, pretože bola už naozaj neúnosná," skonštatoval primátor Jaroslav Polaček.



Finančná kondícia Steel Arény podľa neho nie je dobrá v dôsledku pandémie COVID-19 a následnej energetickej krízy. "Strata sa pohybuje niekde na úrovni milión eur. Všetkými týmito zmenami potrebujeme hlavne dostať halu do dobrých hospodárskych čísel," doplnil.



"Všetci očakávajú zníženie cien ľadu, ale pre nás je podstatné hlavne to, aby sme udržali prevádzkyschopnosť Steel Arény. Nielenže sa potrebujeme nejak ekonomicky stabilizovať, ale peniaze aj dostať späť do haly. Keď usporíme, budeme do nej ďalej investovať," dodal Schwarc.



S obnovou Steel Arény za viac ako 5,7 milióna eur bez DPH sa začalo v úvode mája. Rekonštrukcia je aktuálne hotová zhruba na 60 percent. Práce okrem iného pokračujú aj na takzvanom svetlíku, ktorý bol v havarijnom stave. Celkovo ide o najväčšiu investíciu do tejto multifunkčnej haly od jej otvorenia v roku 2006. Zmodernizovaná Steel Aréna by mohla byť v prevádzke v priebehu októbra.