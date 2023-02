Náklady na energie šetrí obec Vlachovo rekonštrukciami

Vlachovo 15. februára (TASR) – Náklady na energie sa obec Vlachovo v okrese Rožňava snaží znižovať aj rekonštrukciami verejných budov. Vďaka projektom v minulosti znížili energetickú náročnosť obecného úradu i spoločenského domu, v aktuálnom roku s týmto cieľom obnovia budovu školy. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Pakes.



"Jednou z hlavných priorít a strategických plánov obce je znížiť energetickú náročnosť budov. Obec má sedem budov, dosť značné problémy nám robilo financovanie vykurovania a celkovo režijných nákladov na ich prevádzku," povedal starosta.



V uplynulých rokoch získala samospráva približne 200.000 eur na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Ďalšie financie obec čerpala na rekonštrukciu spoločenského domu, kde v dvoch etapách vymenili okná, zateplili fasádu a obnovili strechu.



"V týchto budovách vieme usporiť na celkovej spotrebe energií celkom slušné sumy," skonštatoval Pakes s tým, že rekonštrukcie pomohli znížiť spotrebu energií na obecnom úrade a v spoločenskom dome približne o polovicu. Ako dodal, ak by budovy zateplené neboli, náklady na energie by boli pri ich aktuálnych cenách pre obec zdrvujúce.



V tomto roku vo Vlachove zrekonštruujú aj základnú školu, na zvýšenie energetickej účinnosti budovy získala samospráva z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške viac ako 200.000 eur. So zateplením školy by chceli v závislosti od výsledku kontroly verejného obstarávania začať už na jar.



"Okenné výplne sa nám podarilo vymeniť pred niekoľkými rokmi, vymenili sme v celej budove aj kúrenie, ktoré malo už skoro 60 rokov," doplnil starosta. Dodal tiež, že zapojiť sa chcú aj do výzvy určenej na inštaláciu fotovoltických panelov, vďaka ktorej by mohli tepelné čerpadlá v škole napájať slnečnou energiou.