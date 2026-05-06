Náklady na energie Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne klesnú o 63 %
Modernizácia nielen zlepšila tepelný komfort pre študentov a pedagógov, ale zároveň prispela k ochrane architektonického dedičstva.
Autor TASR
Trenčín 6. mája (TASR) - Náklady na energie a prevádzku Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Trenčíne klesnú vďaka rozsiahlej rekonštrukcii z plánu obnovy a odolnosti o viac ako 60 percent. Informovala o tom Andrea Dohňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Súčasťou rekonštrukcie bolo zateplenie obvodového plášťa, strechy a stropu vrátane výmeny strešnej krytiny, výmena pôvodných drevených okien a dverí za plastové výplne s izolačným trojsklom, ako aj výmena garážových brán za hliníkové. Obnovili sa všetky vonkajšie prvky na fasádach a strechách vrátane dažďových zvodov, žľabov, vetracích prvkov či oplechovania atík. Celková výška investície predstavovala viac ako 1,5 milióna eur s DPH, takmer 300.000 eur zafinancoval z vlastných zdrojov TSK.
„Projekt je výsledkom úspešnej spolupráce medzi samosprávou, ministerstvom dopravy a vedením školy. Realizácia trvala zhruba deväť mesiacov. Práce prebiehali aj počas školského roka. Vďaka zníženiu energetickej náročnosti sa škola dnes radí do energetickej triedy B, čoho výsledkom je efektívne zníženie nákladov školy na energie a prevádzku o 63 percent,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.
ŠUP aktuálne poskytuje vzdelávanie 451 žiakom v 12 študijných odboroch, medzi ktoré patria napríklad dizajn interiéru, priemyselný dizajn, animovaná tvorba, scénické výtvarníctvo, digitálna maľba, grafický dizajn, reklamná tvorba či fotografický dizajn.
Modernizácia nielen zlepšila tepelný komfort pre študentov a pedagógov, ale zároveň prispela k ochrane architektonického dedičstva. Pred rokom TSK ako zriaďovateľ ukončil projekt debarierizácie školy za 277.000 eur.
