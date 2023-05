Náklady na energie za 1. štvrťrok má Hriňová vo výške 145.000 eur

Hriňová 27. mája (TASR) – Náklady na energie pre mesto Hriňová v Detvianskom okrese sú za 1. štvrťrok tohto roka 145.000 eur, za celý minulý rok to bola suma 310.000 eur. TASR to potvrdil primátor Stanislav Horník. Dodal, že v roku 2021 boli celoročné náklady samosprávy na energie 206.000 eur.



Ako ďalej uviedol, mesto prijalo opatrenia, aby náklady znížili. Vlani sa zapojilo do spoločného verejného obstarávania na dodávky energií s viac ako sto samosprávami. "Od nového roku máme nových dodávateľov. Ceny sú lepšie, ako to bolo u dodávateľov poslednej inštancie, keď naši pôvodní dodávatelia stratili spôsobilosť dodávať elektrinu a plyn," objasnil. Informoval, že zároveň v Hriňovej inštalovali úsporné svietidlá. Počas zimy prehodnotili teplotu vykurovania v jednotlivých objektoch. Napriek tomu je však podľa primátora nárast nákladov neudržateľný. "Medzi energeticky najnáročnejšie objekty patria mestské kultúrne stredisko, mestský úrad, zdravotné strediská a športové zariadenia," priblížil s tým, že sú to multifunkčná športová hala a letné kúpalisko.



Od zastropovania distribučných poplatkov očakáva primátor aj zníženie faktúr za elektrinu. "Netýkala sa nás štátna kompenzácia pri silovej zložke elektriny, pretože vďaka súťaži máme ceny nižšie ako 199 eur za megawatthodinu (MWh). Siahli sme len na pomoc pri plyne, kde je zastropovaná cena na úrovni 99 eur za MWh," spresnil. Doplnil, že v súčasnosti by bolo dobré upraviť schému na 100 eur pri elektrine a 50 eur pri plyne. "Aby si na vyčlenenú pomoc štátu siahlo viac odberateľov," vysvetlil s tým, že očakáva aj potvrdenie pomoci z nerozdelených prostriedkov kompenzačnej schémy ministerstva hospodárstva.