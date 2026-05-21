Náklady na otvárací víkend EHMK Trenčín 2026 dosiahli 2,32 milióna eur
Najväčšiu časť, 893.000 eur, tvorili náklady na organizáciu podujatia pre víťaza verejného obstarávania (Raiman Production).
Autor TASR
Trenčín 21. mája (TASR) - Celkové náklady na otvárací víkend (13. - 15. 2.) Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 dosiahli viac ako 2,32 milióna eur. Vyplýva to zo správy výskumného tímu DATA26, ktorú vo štvrtok zobralo na vedomie trenčianske mestské zastupiteľstvo.
Najväčšiu časť, 893.000 eur, tvorili náklady na organizáciu podujatia pre víťaza verejného obstarávania (Raiman Production). Na honoráre za vystúpenia počas otváracieho víkendu išlo 430.000 eur, svetelná, laserová a dronová šou stáli 250.000 eur a prenájmy priestorov, parkovísk, techniky a mobiliáru 233.000 eur.
Ďalšie financie smerovali na marketing a propagáciu (128.000 eur), katering (99.000 eur), personálne zabezpečenie (96.000 eur), produkciu a realizačné kapacity (94.000 eur), ubytovanie oficiálnych hostí a účinkujúcich (40.000 eur), bezpečnosť a mobilitu verejnosti (38.000 eur) a dopravu (23.000 eur).
Na otváracom víkende sa v centre mesta zúčastnilo viac ako 51.000 dospelých návštevníkov, päť percent z nich bolo zo zahraničia. Najväčšia časť zahraničných návštevníkov bola z Českej republiky, výraznejšie zastúpenie mali geograficky blízke štáty (Ukrajina, Rakúsko, Nemecko, Poľsko). Medzi návštevníkmi boli aj Japonci, Američania, Číňania či obyvatelia Južnej Kórey.
Otvárací ceremoniál mediálne pokrývalo 100 novinárov z ôsmich krajín. Od januára do apríla tohto roku zaznamenali z projektu EHMK celkovo 2833 mediálnych výstupov.
DATA26 je nezávislý výskumný a hodnotiaci tím pre projekt EHMK. Tím pozostáva zo štyroch vedúcich výskumníčok, ktoré podporuje dvadsaťčlenná rada občanov a vedecká rada s ôsmimi členmi z domácich a zo zahraničných univerzít.
