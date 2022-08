Náklady na stavbu nového mosta pri Stretave stúpnu o 968.000 eur

Stretava 25. augusta (TASR) – Práce na výstavbe nového mosta cez potok Čierna voda pri obci Stretava v okrese Michalovce pokračujú, zhotoviteľ začal v polovici augusta s prípravou a výstavbou novej spodnej stavby. Z dôvodu zmeny jej technického riešenia, nutnosti vybudovať obchádzkovú trasu s mostným provizóriom a tiež nárastu cien stavebných materiálov bude výstavba drahšia o takmer 968.000 eur. Informoval o tom vo štvrtok Košický samosprávny kraj (KSK).



Nový most by mal byť sprejazdnený v prvej polovici budúceho roka. Jeho rekonštrukcia je súčasťou projektu obnovy cesty medzi Michalovcami, Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizácia projektu bude po novom stáť viac ako 4,8 milióna eur. "Jeho súčasťou bola rekonštrukcia cesty II/555 v dĺžke takmer deväť kilometrov, na vybraných úsekoch bolo upravené aj jej podložie, rekonštrukciou prešlo tiež 14 autobusových zastávok s priechodmi pre chodcov, osvetlením a bezpečnostnými prvkami," uviedol kraj.



Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2016 rátala na moste s rekonštrukciou 15 nosníkov z celkového počtu 30. Po začatí realizácie bolo zistené, že opraviť polovicu mosta nebude postačujúce, pričom poškodené boli všetky nosníky. "Župa preto projekt prepracovala, na jeseň minulého roka došlo k odstráneniu celej nosnej konštrukcie a cez miestny potok bolo osadené dočasné premostenie, vďaka čomu je úsek prejazdný bez obchádzkových trás. Ďalšiu zmenu technického riešenia si vyžiadali práce na spodnej stavbe," informoval ďalej Úrad KSK. Následne došlo aj k dramatickému nárastu cien stavebných materiálov, v dôsledku čoho zhotoviteľ nebol schopný dokončiť stavbu za pôvodne zazmluvnené ceny. Búracie práce preto boli dočasne prerušené a stavba pozastavená.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o administratívne najnáročnejšiu stavbu v tomto volebnom období. "Pri jej realizácii sme sa stretli s množstvom problémov. Jednak to bola nesprávna diagnostika mosta z čias bývalého vedenia kraja, ale aj nárast cien stavebných materiálov či zdĺhavý proces schvaľovania dodatkov k zmluve. Keďže ide o projekt financovaný z eurofondov, každá zmena týkajúca sa prác naviac alebo zvýšenia ceny za rekonštrukciu podliehala súhlasu riadiaceho orgánu," uviedol.