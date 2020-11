Náklady samosprávy na testovanie v Nitre sú viac ako 85.000 eur

Nitra 2. novembra (TASR) – Náklady samosprávy na víkendové testovanie v Nitre presiahnu podľa prvých hrubých odhadov sumu 85.000 eur. Potvrdil to hovorca mesta Tomáš Holúbek. „Všetky náklady spojené s prvým kolom testovania ešte stále sumarizujeme. Naďalej pokračujú úkony súvisiace so skončeným testovaním, napríklad dezinfikovanie priestorov. Keďže išlo o štátom nariadenú akciu, celkom určite budeme žiadať štát o preplatenie nákladov,“ skonštatoval Holúbek.



Podľa hovorcu mesta je potrebné zdôrazniť, že veľa vecí sa radnici podarilo vybaviť bezplatne, prípadne za náklady. „Napríklad ohrievače do niektorých odberných miestností sme mali zapožičané zadarmo,“ skonštatoval.



Mesto muselo podľa Holúbka v mimoriadne krátkom čase kompletne zabezpečiť testovacie miesta. Podarilo sa ich otvoriť 63, iba o jedno menej oproti avizovanému stavu. „Rovnako sme museli pozháňať administratívnych pracovníkov, dvoch na jedno odberné miesto. Keďže sa to nedalo pokryť iba ľuďmi z mestského úradu, o pomoc sme poprosili verejnosť. Išlo o externistov, čiže počítali sme aj s tým, že niektorí si to na poslednú chvíľu rozmyslia. Takisto sme rátali s tým, že časť z nich môže byť hneď ráno pozitívne testovaná, preto sme sa radšej rozhodli dať na každé odberné miesto troch administratívnych pracovníkov,“ zhodnotil kroky samosprávy Holúbek.



Počas uplynulého víkendu bolo v Nitre testovaných celkovo 44.219 ľudí, z nich 258 malo pozitívny výsledok. Väčšina ľudí, viac ako 35.000, prišla na testovanie v sobotu (31. 10.). Odberné miesto v Orechovom dvore otestovalo všetkých 350 ľudí. Pozitívni boli traja, všetci členovia jednej rodiny. V Zariadení pre seniorov na Zobore bolo otestovaných všetkých 153 klientov. Pozitívny výsledok mali piati, dvaja z nich sú bez príznakov. V útulku pre bezdomovcov a nocľahárni nemal zo všetkých 54 testovaných ľudí pozitívny test nikto.